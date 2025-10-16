Ranné zhrnutie (16.10.2025)

- Silné výsledky TSMC za 3. štvrťrok podporujú nálady na akciovom trhu
- Miera nezamestnanosti v Austrálii rastie
- Trhy dnes čakajú na správy o výsledkoch hospodárenia amerických spoločností
- Americké akciové indexy uzavreli včerajšiu seansu vyššie, hoci väčšina ziskov bola v druhej polovici obchodovania na Wall Street vymazaná. Dnes futures na americké indexy rastú po dobrých štvrťročných výsledkoch spoločnosti Taiwan Semiconductor (TSMC), zatiaľ čo pozornosť investorov sa bude sústreďovať na komentáre centrálnych bankárov, keďže septembrová správa o inflácii PPI nebude zverejnená z dôvodu uzavretia vlády. Medzi spoločnosti, ktoré dnes zverejňujú výsledky hospodárenia, patria Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company a BNY Mellon.
- Taiwanská spoločnosť TSMC vykázala za tretí štvrťrok čistý zisk vo výške viac ako 452 miliárd taiwanských dolárov v porovnaní s očakávanými 405 miliardami taiwanských dolárov (medziročný nárast o viac ako 39 %) a hrubú maržu 59,5 % v porovnaní s očakávanými 57,1 % a 58,6 % v druhom štvrťroku. Prevádzková marža dosiahla 50,6 %, čím prekonala odhady na úrovni 47,3 %. Tržby spoločnosti medziročne vzrástli o 30 % na 989 miliárd novozélandských dolárov, pričom prognózy hovorili o 967 miliardách novozélandských dolárov. CAPEX za prvé tri štvrťroky tohto roka dosiahli takmer 29,4 mld.
- Béžová kniha Fedu zo septembra ukázala, že mzdy sa zvýšili vo všetkých vykazujúcich okresoch. Jedna regionálna správa poukázala na riziká ohrozujúce hospodársky rast v prípade dlhšieho zatvorenia vlády. Celková hospodárska aktivita sa v porovnaní s predchádzajúcou správou zmenila len málo - tri okresy vykázali mierny až mierny rast, päť okresov nevykázalo žiadnu zmenu a štyri okresy naznačili mierne zmiernenie aktivity.
- Počas ázijskej seansy čínsky index Hang Seng klesol o takmer 0,8 %, zatiaľ čo japonský Nikkei získal viac ako 1,2 %. Austrálsky index ASX po zmiešaných údajoch z trhu práce vzrástol o takmer 0,9 %. Miera nezamestnanosti v Austrálii za september vzrástla na 4,5 % oproti očakávaným 4,3 % a predchádzajúcim 4,2 %, ale zamestnanosť sa zvýšila o 14,9 tisíc pracovných miest, čo je výrazne lepšie ako prognóza poklesu o 5,4 tisíc. Podobne aj v Holandsku sa miera nezamestnanosti zvýšila na 4,0 % v porovnaní s očakávanými 3,9 % a predchádzajúcimi 3,9 %.
- Pár EUR/USD zaznamenáva mierne zisky a drží sa v blízkosti úrovne 1,166, zatiaľ čo zlato sa obchoduje bez výraznejších zmien, pričom sa stále pohybuje okolo včerajších rekordných hodnôt nad 4 200 USD za uncu; striebro kleslo o 0,5 %. Bývalý prezident Trump uviedol, že indický premiér Módí súhlasil s ukončením dovozu ruskej ropy. Po tomto komentári ceny ropy Brent a WTI vzrástli, hoci dnes Brent (OIL) opäť ustupuje smerom k 62 USD za barel.
