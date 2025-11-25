Barrick ukončuje spor s Mali: Zaplatí 430 miliónov dolárov a znovu spustí ťažbu zlata

- Barrick zaplatí Mali 430 mil. USD na urovnanie sporu, ktorý trval dva roky.
- Spoločnosť získa späť kontrolu nad komplexom Loulo-Gounkoto a obnoví ťažbu zlata.
- Mali získa pravidelné dividendy a príjmy podľa nového banského zákona z roku 2023.
- Akcie Barrick posilnili o 8,5 % na 13-ročné maximum vďaka očakávaniam silných výnosov.
Kanadská ťažobná spoločnosť Barrick Mining Corp. dosiahla dohodu s vládou Mali, v rámci ktorej uhradí celkovo 430 miliónov USD, aby ukončila dvojročný spor, ktorý viedol k zastaveniu ťažby v strategickom zlatom komplexe Loulo-Gounkoto. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaním firma zaplatí 144 miliárd západoafrických frankov (CFA) do šiestich dní od podpisu zmluvy, ďalších 50 miliárd bude kompenzovaných prostredníctvom DPH a rovnaká suma už bola uhradená minulý rok.
Súčasťou dohody je, že Barrick získa späť plnú kontrolu nad prevádzkou a stiahne svoje arbitrážne žaloby. Mali výmenou zruší obvinenia voči firme a podnikne právne kroky na prepustenie štyroch zadržaných zamestnancov. Zároveň dôjde k obnoveniu ťažobného povolenia pre baňu Loulo na ďalších 10 rokov a spoločnosť prijme podmienky nového banského zákona z roku 2023, ktorý zvyšuje podiel štátu a daňové zaťaženie.
Podľa odhadov analytikov BMO Capital Markets by obnovená prevádzka mohla už v budúcom roku priniesť až 670 000 uncí zlata a generovať približne 1,5 miliardy USD prevádzkového cash flow. Akcie Barrick reagovali na oznámenie prudkým rastom o 8,5 % na najvyššie úrovne za posledných 13 rokov.
Spor sa začal, keď Barrick odmietol akceptovať nový banský zákon. V reakcii na to Mali požadovalo spätne dane, zhabalo prevádzky firmy, zatklo jej zamestnancov a vydalo zatykač na bývalého generálneho riaditeľa Marka Bristowa.
Minister financií Mali Alousséni Sanou uviedol, že štát očakáva ročne približne 90 miliárd CFA na dividendách, okrem ďalších príjmov z podielov a licenčných poplatkov.
Graf B.US (D1)
Akcie spoločnosti Barrick Gold predviedli v posledných mesiacoch mimoriadne silný rast, keď aktuálne dosahujú cenu 39,57 USD. Cena sa výrazne odrazila od kĺzavých priemerov – EMA 50 (33,26 USD) a SMA 100 (28,88 USD) – ktoré potvrdzujú silný rastový trend. RSI sa nachádza tesne pod prekúpenou zónou, čo naznačuje silný nákupný záujem, ale zároveň upozorňuje na možné krátkodobé vyčerpanie. Z technického pohľadu je trend naďalej silne býčí, no vzhľadom na prudký rast a hodnoty RSI je možná krátkodobá korekcia alebo konsolidácia. Kľúčovú podporu aktuálne predstavuje úroveň okolo 33 USD, kde sa nachádza EMA 50.
Zdroj: xStation5
