Barrick zvažuje IPO severoamerických zlatých aktív kvôli tlaku na náklady

- Barrick Mining plánuje IPO časti severoamerických zlatých aktív, vrátane podielov v Nevada Gold Mines a Pueblo Viejo.
- Cieľom je získať kapitál a zvýšiť hodnotu aktív bez straty kontroly.
- IPO reaguje na prevádzkové výzvy a rastúce náklady, ktoré zaťažujú hospodárenie firmy.
- Načasovanie môže byť priaznivé vďaka rastúcemu záujmu investorov o zlato v neistom ekonomickom prostredí.
- Barrick Mining plánuje IPO časti severoamerických zlatých aktív, vrátane podielov v Nevada Gold Mines a Pueblo Viejo.
- Cieľom je získať kapitál a zvýšiť hodnotu aktív bez straty kontroly.
- IPO reaguje na prevádzkové výzvy a rastúce náklady, ktoré zaťažujú hospodárenie firmy.
- Načasovanie môže byť priaznivé vďaka rastúcemu záujmu investorov o zlato v neistom ekonomickom prostredí.
Kanadská ťažobná spoločnosť Barrick Mining Corp. oznámila, že zvažuje vstup časti svojich severoamerických zlatých aktív na burzu prostredníctvom IPO, aby reagovala na prevádzkové problémy a rastúce náklady.
Rozhodnutie jednomyseľne schválila správna rada spoločnosti. Potenciálna verejne obchodovaná jednotka by bola postavená na kľúčových podieloch Barricku v spoločnom podniku Nevada Gold Mines (spolu s Newmont Corp.), ďalej na projekte Pueblo Viejo v Dominikánskej republike a tiež na plne vlastnenom objave Fourmile v Nevade.
Spoločnosť spresnila, že by v rámci IPO išlo o menšinový podiel, pričom Barrick by si aj naďalej ponechal rozhodujúcu kontrolu. Vydanie časti akcií má pomôcť odblokovať hodnotu týchto aktív, ktoré tvoria jadro severoamerického portfólia firmy.
Tento krok prichádza v čase, keď sa Barrick potýka s tlakom na ziskovosť, najmä kvôli prekračovaniu rozpočtov a logistickým problémom na niektorých prevádzkach. IPO by spoločnosti umožnilo získať kapitál bez zvyšovania zadlženia a zároveň by prinieslo väčšiu transparentnosť a ocenenie niektorých z jej najhodnotnejších aktív.
Záujem investorov o zlato v posledných mesiacoch rastie v súvislosti s globálnou ekonomickou neistotou, geopolitickým napätím a očakávaniami ohľadom úrokových sadzieb, čo by mohlo zvýšiť atraktivitu IPO a pritiahnuť značný dopyt.
Graf B.US (D1)
Akcie spoločnosti Barrick Gold Corp. dosiahli novú lokálnu úroveň na 41,81 USD, čo predstavuje výrazný rastový trend, ktorý trvá už niekoľko mesiacov.
Z technického hľadiska je trend jasne býčí – akcie sa nachádzajú výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne nad EMA 50 (34,09 USD) aj nad SMA 100 (32,46 USD). Tieto hodnoty teraz slúžia ako hlavné úrovne podpory v prípade korekcie. RSI sa blíži k hodnote 70 (konkrétne 69,7), čo naznačuje blízkosť prekúpenej oblasti a môže poukazovať na možné krátkodobé spomalenie rastu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
TECHNICKÁ ANALÝZA: Akcie, indexy, kryptomeny, Forex a sentiment na trhoch (2025-12-03)
Denné zhrnutie: Nádeje na decembrové zníženie sadzieb Fedu podporujú Wall Street
Akcie AOSL rastú po uvedení nového MOSFETu pre AI servery
D-Wave vstupuje do verejného sektora. Akcie rastú!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.