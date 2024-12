Bitcoin by mohol dosiahnuť 225 000 USD

Bitcoin, popredná kryptomena, sa nedávno priblížil k hranici 100 000 USD, čo motivovalo analytikov k predpovediam výrazných budúcich ziskov. Mark Palmer, senior analytik spoločnosti The Benchmark Company, predpovedá, že Bitcoin by mohol do konca roka 2026 dosiahnuť hodnotu 225 000 USD, čo predstavuje potenciálny nárast o 136 % oproti súčasným úrovniam.



Inštitucionálne investície ako motor dopytu

Palmer tento očakávaný rast pripisuje rastúcemu záujmu inštitúcií o Bitcoin. Podobne ako na začiatku 2000. rokov, keď inštitucionálne investície do ETF na zlato viedli k výraznému rastu jeho ceny, Bitcoin je čoraz atraktívnejší ako nekolerované aktívum. To ponúka významný potenciál pre podfinancované penzijné fondy a iných inštitucionálnych investorov.



Vplyv halvingu Bitcoinu

Programované halvingy Bitcoinu, ktoré približne každé štyri roky znižujú odmenu za ťažbu nových blokov na polovicu, historicky viedli k rastu cien. Najbližší halving, očakávaný v roku 2024, by mohol ďalej obmedziť ponuku a podporiť rast ceny.

Priaznivé regulačné prostredie

Politické prostredie, najmä pod vedením novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, by mohlo vytvoriť priaznivejšie podmienky pre digitálne aktíva. Očakávaný odchod predsedu SEC Garyho Genslera, známeho svojím prísnym postojom k kryptomenám, by mohol viesť k zmierneniu regulácií, zvýšeniu dôvery investorov a potenciálnemu posilneniu ceny Bitcoinu.



Trhový sentiment a adopcia

Nedávny rast ceny Bitcoinu sprevádza zvýšené prijatie medzi retailovými a inštitucionálnymi investormi. Spoločnosti ako MicroStrategy výrazne rozšírili svoje držby Bitcoinu, čo naznačuje silnú korporátnu dôveru v budúcnosť tejto kryptomeny.