Bitcoin dosahuje rekordnú hodnotu vďaka nákupom MicroStrategy a rastúcemu záujmu o ETF

Bitcoin vzrástol o 2,6 % na rekordných $94 668, keď spoločnosť MicroStrategy, najväčší verejne obchodovaný držiteľ bitcoinu, oznámila zvýšenie objemu konvertibilných dlhopisov na financovanie ďalších nákupov až na $2,6 miliardy. Firma vlastní viac ako $30 miliárd v bitcoinoch.

Ďalšie spoločnosti oznámili podobné plány, čo by mohlo do roku 2026 priniesť až $43 miliárd na nákup bitcoinu. Analytici očakávajú, že tieto nákupy by mohli absorbovať všetky novo vyťažené bitcoiny v najbližších dvoch rokoch.

Rastúci záujem o bitcoin podporuje aj ETF iShares Bitcoin Trust od BlackRock, ktoré od januára prilákalo $29 miliárd čistých prítokov, z toho $5 miliárd po amerických prezidentských voľbách 5. novembra. Trumpova podpora kryptomien, vrátane návrhu na vytvorenie strategických bitcoinových rezerv, prispieva k optimizmu na trhu.