Bitcoin dosiahol rekordnú výšku vďaka Trumpovým sľubom o kryptomenách

Bitcoin dosiahol rekordnú výšku nad 93 000 USD, čo odráža optimizmus ohľadom pro-krypto sľubov prezidenta-elekta Donalda Trumpa. Po jeho volebnom víťazstve sa investori presúvajú k kryptomenám v očakávaní, že nová administratíva vytvorí priaznivejšie regulačné prostredie. Trump naznačil plány na zriadenie krypto poradného zboru, výmenu predsedu SEC Garyho Genslera a vytvorenie „strategických národných zásob bitcoinu“. Bitcoin vzrástol od volieb o viac ako 30 % a od začiatku roka o 122 %, pričom jeho trhová kapitalizácia teraz prekročila hodnotu striebra.

Analytici predpokladajú, že cena bitcoinu by mohla čoskoro dosiahnuť hranicu 100 000 USD, najmä vďaka rastúcemu záujmu investorov a rekordným denným prílevom do ETF na bitcoin. Niektorí analytici však varujú, že kryptomeny sú vysoko špekulatívne a volatilné investície, ktoré sa ťažko hodnotia tradičnými finančnými metrikami. Navyše, ak Trumpove tarifné politiky spôsobia infláciu, Federálny rezervný systém by mohol zvýšiť úrokové sadzby, čo by mohlo oslabiť dopyt po bitcoine a ďalších digitálnych aktívach.



Bitcoin dosahuje nové historické maximum nad 92 000 USD s podporou EMA a Bollingerových pásiem. Zdroj: xStation5