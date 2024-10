Bitcoin klesá o 2,8 %

Bitcoin breaks $67,000📉

Nedávna slabosť ceny Bitcoinu, ktorá zaznamenala pokles o 2,8 % pod úroveň 67 000 USD, sa pripisuje posilňovaniu amerického dolára napriek silným prílevom do spotových Bitcoin ETF minulý týždeň.

Tu je prehľad situácie:

Prílev ETF vs. cenová akcia: Minulý týždeň zaznamenal rekordné prílevy do amerických spotových Bitcoin ETF, pričom celkové čisté toky prekročili 20 miliárd USD len 10 mesiacov po ich spustení. Tento míľnik trvalo ETF na zlato dosiahnuť takmer päť rokov. Napriek tomu sa cena Bitcoinu snažila udržať momentum nad kľúčovou úrovňou 70 000 USD. Oneskorený vplyv ETF prílevov: Trhoví analytici naznačujú, že slabá cenová akcia môže byť dôsledkom oneskoreného efektu prílevov do ETF. Analytici z Bitfinexu vysvetľujú, že ETF prílevy môžu mať tlmený vplyv niekoľko dní predtým, ako ovplyvnia spotovú cenu Bitcoinu. Poznamenávajú, že na to, aby Bitcoin prerazil z aktuálnej cenovej stagnácie, je potrebný trvalý záujem na spotovom trhu. Posilnenie amerického dolára: Americký dolár stúpa, podporovaný rastúcimi výnosmi amerických dlhopisov a solídnymi ekonomickými údajmi. Táto sila dolára tlačí na Bitcoin a ďalšie rizikové aktíva. Nárast dolára je podporovaný: a) Silnými americkými ekonomickými dátami naznačujúcimi, že Federálny rezervný systém (Fed) môže byť trpezlivý pri znižovaní sadzieb. b) Investori prehodnocujú svoje očakávania týkajúce sa veľkosti a tempa znižovania sadzieb zo strany Fedu. c) Blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA. Výhľad Federálneho rezervného systému: Nedávne komentáre predstaviteľov Fedu, ako je prezidentka Fedu v Dallase Lorie Loganová, naznačujú postupnejší prístup k znižovaniu sadzieb. To je v súlade s očakávaniami trhu a podporuje silu dolára. Geopolitické faktory: Stupňujúce sa napätie na Blízkom východe vedie k presunu finančných tokov do amerického dolára ako bezpečného aktíva, čo ešte viac prispieva k jeho posilňovaniu voči Bitcoinu a iným kryptomenám.

Hoci Bitcoin ETF naďalej zaznamenávajú výrazné prílevy, vrátane 1,17 miliardy USD do iShares Bitcoin Trust ETF spoločnosti BlackRock minulý týždeň, okamžitý cenový vplyv bol obmedzený. Trh je momentálne v pozícii medzi býčím signálom silného dopytu po ETF a medvedím tlakom zo strany posilňujúceho amerického dolára.

Investori a analytici budú pozorne sledovať náznaky trvalého záujmu o Bitcoin na spotovom trhu, čo by mohlo pomôcť prekonať súčasný odpor a potenciálne posunúť cenu smerom k novým maximám. Medzitým bude vzájomná interakcia medzi prílevmi ETF, silou amerického dolára a širším trhovým sentimentom pravdepodobne naďalej ovplyvňovať krátkodobú cenovú akciu Bitcoinu. Historicky bol október pre Bitcoin silným mesiacom.



Cena Bitcoinu momentálne testuje kľúčovú úroveň podpory na 70 000 USD. Odrážala sa po dotyku s 50 SMA na 4-hodinovom grafe, čo naznačuje možnú podporu na tejto úrovni. RSI sa ochladzuje z prekúpeného pásma, čo naznačuje úľavu od býčieho momenta, zatiaľ čo MACD sa zužuje, čo by mohlo signalizovať potenciálnu zmenu volatility. Ak úroveň podpory na 70 000 USD vydrží, možno očakávať ďalší rast, no prelomenie pod ňu by mohlo spustiť viac medvedej akcie. Zdroj: xStation