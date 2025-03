Bitcoin stráca 3,5 % a vymazáva zisky podporené Trumpovým oznámením o krypto rezerve 📉

Kryptomeny dnes zažívajú ďalšiu klesajúcu seansu, nadväzujúcu na včerajší široký výpredaj na trhu. Krypto rezerva oznámená Donaldom Trumpom, ktorá zahŕňa Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple a Solanu, nedokázala trvalo zvrátiť trhový sentiment. Bitcoin klesá o viac než 3,5 %, zatiaľ čo Cardano a Ripple oslabujú o 5 % a 8 %. Ethereum taktiež stráca takmer 3 %.

Nízky dopyt po ETF a kapitulácia krátkodobých držiteľov Bitcoinu , ktorí sú aktuálne v priemere v strate 8 % , naďalej tlačia na trh. Ešte dôležitejšie je, že súčasné trhové prostredie nie je priaznivé pre trvalú krypto rally . Wall Street má za sebou náročné dni , pričom včerajšia seansa S&P 500 bola najslabšia v tomto roku .

Trhy sa čoraz viac obávajú, ako by Bitcoin reagoval na možné spomalenie americkej ekonomiky , najmä s rastúcimi inflačnými očakávaniami. Širší výpredaj „Trump Trade" aktív a technologického sektora ďalej posilnil tlak na rizikovejšie aktíva , ako sú Bitcoin a altcoiny .

Investori teraz dôkladne vyhodnocujú slabšie americké makrodáta, vrátane včerajšieho ISM reportu o výrobnom sektore, ktorý ukázal prudký rast cenovej zložky spolu s poklesom objednávok a zamestnanosti. Ak bude „risk-off" sentiment pokračovať, Bitcoin by mohol otestovať nedávne minimá okolo 78 000 USD s možným poklesom do pásma 72 500–73 000 USD, kde podľa údajov Glassnode prebieha silnejšia akumulácia objemu.

Bitcoin (D1 interval)

Bitcoin opäť klesol pod kľúčovú podporu na úrovni EMA200 (červená línia), čo naznačuje možný ďalší tlak na krypto trh.

Zdroj: xStation5

Nedávne obchodné seansy zaznamenali významné odlivy BTC z ETF, najmä z IBIT od BlackRocku. Nižší príliv kapitálu do krypto ETF stavia trh do ťažkej situácie, najmä vzhľadom na to, že krypto býčí trend trvá už viac než 12 mesiacov—pričom jedným z jeho hlavných katalyzátorov bolo spustenie Bitcoin ETF v USA.

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Napriek 30 % poklesu Bitcoinu od decembrových maxím nedošlo k dramatickému zníženiu celkových BTC držieb v ETF, čo naznačuje, že celkové rezervy zostávajú relatívne stabilné aj napriek nedávnemu výpredaju.

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.