BlackRock predal 7 % podiel v španielskej spoločnosti Naturgy za takmer 2 miliardy dolárov

- BlackRock predal 7,1 % podiel v Naturgy za 1,7 mld. EUR, no s 11,42 % zostáva štvrtým najväčším akcionárom.
- Cena akcie pri upise bola 24,75 EUR, čo je o 5,4 % menej ako predchádzajúca trhová cena.
- Akcie Naturgy klesli o 5 % a stali sa najväčším prepadákom indexu Ibex-35.
- Transakcia zvýši podiel voľne obchodovateľných akcií spoločnosti a môže naznačovať odchod investora CVC.
Investičný gigant BlackRock predal prostredníctvom zrýchleného úpisu akcií (accelerated bookbuild) 7,1 % podiel v španielskej plynárenskej spoločnosti Naturgy za približne 1,7 miliardy eur (1,99 miliardy USD). Transakciu organizovala banka JPMorgan a prebehla za cenu 24,75 EUR za akciu, čo predstavovalo diskont 5,4 % oproti predchádzajúcej záverečnej cene 26,16 EUR.
Po predaji si BlackRock ponecháva približne 11,42 % podiel, čím sa stal štvrtým najväčším akcionárom Naturgy. Pred ním sú španielska holdingová spoločnosť Criteria (24 %), private equity firma CVC (18,6 %) a austrálsky fond IFM (15,2 %). BlackRock získal podiel v Naturgy prostredníctvom akvizície Global Infrastructure Partners (GIP) v roku 2024.
Akcie Naturgy reagovali na správu poklesom o 5 % na úroveň okolo 24,86 EUR a stali sa najhoršie výkonným titulom indexu Ibex-35 počas štvrtkového dopoludnia.
Podľa banky Sabadell transakcia uzatvára priestor pre vstup nového významného akcionára a zároveň pripravuje pôdu pre budúci odchod CVC. Predaj by mal taktiež zvýšiť voľne obchodovateľný podiel Naturgy smerom k cieľovej hranici 25 %, čo zlepší likviditu akcií.
Naturgy sa v posledných dvoch rokoch darí. Spoločnosť dosiahla rekordný ročný zisk okolo 2 miliárd EUR, najmä vďaka vyššiemu využívaniu svojich paroplynových elektrární. Tie po výpadku v sieti 28. apríla pracujú dlhšie, čím zvýšili bezpečnosť dodávok energie a pomohli predísť plošným výpadkom.
Graf NTGY.ES (D1)
Akcie spoločnosti Naturgy zaznamenali výrazný pokles a aktuálne sa obchodujú na úrovni 24,70 EUR, čo odráža negatívnu reakciu trhu na oznámený predaj 7 % podielu zo strany BlackRocku. Cena sa prudko prepadla pod oba hlavné kĺzavé priemery – EMA 50 (26,58 EUR) a SMA 100 (26,63 EUR), čo potvrdzuje negatívnu zmenu trendu. RSI osciluje okolo 32,7, teda blízko prepredanej zóny, čo značí silný predajný tlak, ale aj možnosť krátkodobého technického odrazu.
Z technického hľadiska sa trh môže pokúsiť stabilizovať v oblasti medzi 24,50–24,80 EUR, čo zodpovedá krátkodobej zóne podpory. Ak by však tento support nevydržal, ďalším cieľom môže byť psychologická hranica 24 EUR. Pre návrat do neutrálneho pásma by cena musela opäť preraziť nad 25,50 EUR a kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
