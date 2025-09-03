Blackstone investuje 819 miliónov dolárov do prémiovej kancelárskej budovy v Paríži

Americký investičný gigant Blackstone potvrdil nákup reprezentatívnej kancelárskej budovy v centre Paríža za približne 700 miliónov eur (819 miliónov dolárov). Táto transakcia naznačuje, že záujem investorov o prémiové kancelárske nehnuteľnosti v Európe opäť rastie, a to napriek poklesu aktivity po pandémii.
Ide o viac než storočné Centre d'Affaires vo štvrti Trocadéro, ktoré Blackstone kupuje od nemeckého investora Union Investments. Ten objekt získal v roku 2003 za 284 miliónov eur. O budovu prejavilo záujem viacero uchádzačov, vrátane americkej realitnej spoločnosti Hines, čo svedčí o jej atraktívnom postavení na trhu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Pandémia covidu-19 spôsobila výrazný pokles cien kancelárskych nehnuteľností po celom svete v dôsledku zmien v pracovných návykoch. Hoci sa situácia vďaka návratu zamestnancov do kancelárií postupne zlepšuje, veľké kancelárske transakcie zostávajú zriedkavé.
„Táto akvizícia potvrdzuje našu dôveru v európsky kancelársky trh a presvedčenie, že správne aktíva na špičkových adresách naďalej ponúkajú atraktívne investičné príležitosti,“ uviedol James Seppala, vedúci realitnej divízie Blackstone pre Európu.
Budova s rozlohou 41 000 m² zahŕňa nielen kancelárie, ale aj 57 luxusných apartmánov, gastronomické prevádzky a kaviarne. Dokončenie transakcie sa očakáva v 4. štvrťroku 2025.
Tento krok zo strany Blackstone ukazuje, že prémiové lokality vo veľkých európskych mestách si aj naďalej udržiavajú vysokú atraktivitu, a to napriek širším výzvam, ktorým čelí kancelársky sektor.
Graf BX.US (D1)
Akcie spoločnosti Blackstone sa aktuálne obchodujú na úrovni 169,39 USD a po krátkodobej korekcii opäť našli podporu v oblasti kĺzavého priemeru EMA 50 (164,56 USD), od ktorého sa cena odrazila smerom nahor. Táto reakcia potvrdzuje, že EMA 50 zatiaľ funguje ako spoľahlivý dynamický support. Cena sa zároveň drží výrazne nad dlhodobým priemerom SMA 100 (151,11 USD), čo ukazuje na naďalej platný strednodobý rastový trend.
RSI osciluje na hodnote 53,4, teda v neutrálnom pásme, čo dáva trhu priestor na ďalší rast bez známok prekúpenosti. MACD zatiaľ nevysiela silný trendový signál – histogram je blízko nuly, no pozitívna hodnota hlavnej línie naznačuje možné blížiace sa prekríženie smerom nahor.
Technicky možno povedať, že ak cena udrží hladinu nad EMA 50, môže opätovne otestovať rezistenciu v oblasti 172–174 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá. Naopak, prelomenie pod 164 USD by mohlo viesť k hlbšej korekcii smerom k 155–151 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.