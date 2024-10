BoJ údajne plánuje ponechať úrokové sadzby na budúci týždeň nezmenené 🔴

Budúci piatok bude Bank of Japan (BOJ) rozhodovať o úrokových sadzbách. Posledné neočakávané zvýšenie o 15 bázických bodov na 0,25 % spôsobilo panický výpredaj na svetovom akciovom trhu a prudké posilnenie JPY. Išlo o dôsledok tzv. carry trade, ktorý bol možný vďaka dlhodobo záporným úrokovým sadzbám a neustálemu oslabovaniu japonskej meny.

Podľa dobre informovaných zdrojov napojených na centrálnu banku predstavitelia BOJ na najbližšom zasadaní 20. septembra pravdepodobne nezvýšia základnú úrokovú sadzbu zo súčasnej úrovne 0,25 %. Hlavným dôvodom je negatívna reakcia trhu na predchádzajúce zvýšenie sadzieb v júli a rekordný pokles indexu Nikkei 225 z 5. augusta. BOJ naďalej monitoruje účinky posledného sprísnenia menovej politiky.

Väčšina ekonómov v súčasnosti predpokladá, že BOJ odloží zvyšovanie úrokových sadzieb na december alebo január v závislosti od hospodárskych a finančných podmienok. Tento postoj podporuje aj názor viceguvernéra Šiniči Učidu, že banka sa bude vyhýbať zvyšovaniu sadzieb v obdobiach finančnej nestability. V súčasnosti trh oceňuje len 51 % šancu na zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov na zasadnutí BOJ 24. januára 2025, čo by znamenalo, že pravdepodobnejšie bude ďalšie zvýšenie o 10 bázických bodov. Okrem toho bude 1. októbra zvolený nový japonský premiér, hoci sa neočakávajú žiadne zásadné zmeny v menovej politike.

USDJPY (D1)

Kurz USDJPY je v súčasnosti 11,50 % pod svojimi maximami zo začiatku júla 2024. Kurz sa teraz konsoliduje okolo zóny podpory od 142,0000 do 145,0000. Volatilita na páre môže byť budúci týždeň mimoriadne vysoká. Na jednej strane sa dozvieme rozhodnutie a zdôvodnenie BOJ a na druhej strane Fed pravdepodobne začne cyklus znižovania úrokových sadzieb. V súčasnosti sa počíta so znížením o 25 bázických bodov, ale trhy môžu očakávať ďalšie uvoľňovanie. Preto je možné, že po zverejnení rozhodnutia uvidíme posilnenie USD. Ak BOJ sadzby zachová, kurz USDJPY môže vzrásť. V opačnom prípade by pokles kurzu pod úroveň 140,0000 mohol spôsobiť pokles cien k ďalšej zóne podpory na úrovni 138,0000.

Zdroj: xStation 5