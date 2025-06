BREAKING: EURNOK prudko rastie po nečakanom znížení sadzieb Norges Bank ✂📌

Norges Bank znížila svoju základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,25 %, čím začala opatrný proces normalizácie v podmienkach klesajúcej inflácie a ochladzovania ekonomiky. Rozhodnutie bolo jednomyseľné a odrážalo nižšiu než očakávanú infláciu a zužujúcu sa produkčnú medzeru, hoci inflácia stále zostáva nad cieľovou úrovňou.

Centrálna banka predpokladá ďalšie znižovanie sadzieb do roku 2025, pričom do konca roka by mala základná úroková sadzba klesnúť pod 4 % a do roku 2028 sa priblížiť k 3 %. Napriek rastúcej hospodárskej neistote guvernérka Ida Wolden Bacheová zdôraznila záväzok banky vrátiť infláciu na úroveň 2 % bez toho, aby sa hospodárstvo sprísňovalo viac, ako je nevyhnutné.