BREAKING: Francúzsky CPI mierne nižší, než sa očakávalo, EURUSD bez zmeny

Francúzsko, údaje o inflácii za august:

HICP vo Francúzsku medziročne 2,2 % Konečný stav: vs 2,2 % (prognóza) vs 2,2 % (predchádzajúci stav)

Francúzsky CPI YoY NSA 1,8 %: vs 1,9 % (prognóza) vs 1,9 % (predchádzajúca)

Francúzsky CPI MoM NSA: 0,5 % vs. 0,6 % (prognóza) vs. 0,6 % (predchádzajúca)

Francúzsky CPI vzrástol menej, ako sa očakávalo, čím sa potvrdilo včerajšie rozhodnutie ECB znížiť sadzby. Index CPI bez tabakového priemyslu dopadol mierne pod očakávaniami na úrovni 120,01 vs. 120,07. Reakcia trhu je tlmená, keďže účastníci očakávajú nadchádzajúce údaje zo Spojených štátov. Správa Michiganskej univerzity by mohla poslúžiť ako posledný jasný signál týkajúci sa rozsahu znižovania sadzieb FOMC. EUR/USD sa obchoduje v blízkosti rezistencie na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu. Prelomenie tejto úrovne by mohlo viesť k opätovnému testovaniu úrovne 1,11 alebo vyššej pre tento pár. Ukazovateľ RSI sa nachádza v neutrálnom teritóriu a vykazuje mesačnú medvediu divergenciu s nižšími maximami a nižšími minimami. MACD tiež potvrdzuje medvedí výhľad pre tento pár.