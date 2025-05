BREAKING: Francúzsky CPI mierne vyšší, než sa očakávalo 📈

08:45, Francúzsko - Údaje o inflácii za marec (predbežné):

Francúzsky HICP: skutočnosť 0,6 % m/m; prognóza 0,3 % m/m; predchádzajúca 0,2 % m/m;

Francúzsky HICP: skutočnosť 0,8 % r/r; prognóza 0,7 % r/r; predchádzajúca 0,9 % r/r;

Francúzsky CPI: skutočnosť 0,5 % m/m; prognóza 0,4 % m/m; predchádzajúca 0,2 % m/m;

Francúzsky CPI: skutočnosť 0,8 % r/r; prognóza 0,8 % r/r; predchádzajúca 0,8 % r/r;

V apríli 2025 by mala francúzska medziročná inflácia (CPI) podľa predbežného odhadu zostať na stabilnej úrovni 0,8 % ako v marci. Kompletné výsledky budú zverejnené 15. mája 2025. Na infláciu pôsobia klesajúce ceny energií, ktoré však čiastočne vyvažuje opätovný rast cien potravín. Očakáva sa, že ceny služieb a priemyselných tovarov zostanú na podobnej úrovni ako minulý mesiac.

Na medzimesačnej báze by mali spotrebiteľské ceny v apríli vzrásť o 0,5 % oproti 0,2 % v marci, a to najmä v dôsledku vyšších cien v doprave a potravín. Ceny energií by mali podľa projekcií opäť klesnúť, zatiaľ čo ceny priemyselných tovarov a tabaku by mali zostať stabilné.