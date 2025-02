BREAKING: USDIDX maže zisky po vyjadreniach poradcu Bieleho domu Hassetta o recipročných clách 📉

Index amerického dolára (USDIDX) oslabil po tom, čo hlavný poradca Bieleho domu Kevin Hassett uviedol, že recipročné clá sú stále vo fáze príprav a rozhovory s ostatnými krajinami sa začali dnes ráno. Trhy to vnímajú ako signál miernejšieho obchodného prístupu USA, čo viedlo k oslabeniu dolára. Zároveň kanadský premiér Justin Trudeau oznámil, že Kanada v prípade potreby pozastaví svoju reakciu na akékoľvek clá zo strany USA. Trudeau dodal, že Kanada odpovie primerane, kalibrovane, ale extrémne dôrazne, bez ohľadu na to, ako sa USA rozhodnú postupovať v otázke ciel. Navrhované americké clá na kanadskú oceľ a hliník by podľa neho mohli ohroziť rast a prosperitu v Spojených štátoch.

Zdroj: xStation5