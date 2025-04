Britská SSE mierne znižuje výhľad ziskov, dlhodobo stavia na rast obnoviteľných zdrojov

Energetická spoločnosť SSE, ktorá vo Veľkej Británii prevádzkuje elektrárne a distribučné siete, oznámila zníženie výhľadu upraveného zisku na akciu pre fiškálny rok 2025. Nový odhad predpokladá zisk v rozpätí 155 až 160 pencí na akciu, zatiaľ čo predchádzajúci výhľad počítal s rozpätím 154 až 163 pencí. Spoločnosť však zároveň potvrdila dlhodobý cieľ zisku vo výške 175 až 200 pencí na akciu do fiškálneho roka končiaceho marcom 2027, čo odráža dôveru v pokračujúci rast v oblasti obnoviteľnej energie.

Napriek krátkodobým výkyvom spôsobeným chladným počasím a búrkami, ktoré narušili distribučnú sieť, zostáva spoločnosť optimistická v súvislosti s ďalším rozvojom obnoviteľných zdrojov. Za fiškálny rok 2024 SSE zaznamenala medziročný rast produkcie z obnoviteľných zdrojov o 9,8 % a za celý rok končiaci 31. marca očakáva ešte výraznejší nárast o 17 %, predovšetkým vďaka rozširovaniu kapacít.

Spoločnosť plánuje investovať približne 3 miliardy libier v rámci programu Net Zero Acceleration Programme (NZAP) Plus, ktorého cieľom je urýchliť dekarbonizáciu britskej energetiky do roku 2030. SSE chce ťažiť z ambicióznych plánov Spojeného kráľovstva na prechod k čistej energii, predovšetkým z rozvoja veterných a solárnych elektrární a posilňovania prenosovej sústavy.

Zmena výhľadu prichádza krátko po tom, čo bol do čela spoločnosti vymenovaný nový generálny riaditeľ – bývalý obchodný riaditeľ SSE. Spoločnosť tak pokračuje v transformácii svojho biznis modelu smerom k udržateľnému a dlhodobo výnosnému energetickému portfóliu.

Graf SSE.UK (D1)

Akcie spoločnosti SSE sa v posledných týždňoch zotavujú z predchádzajúceho poklesu, pričom sa cena odrazila od úrovne podpory okolo 14,43 GBP. Aktuálne sa obchoduje mierne nad úrovňou 15,70 GBP, čo zodpovedá 23,6 % Fibonacciho retracementu a zároveň sa nachádza v tesnom kontakte s oboma sledovanými kĺzavými priemermi. Krátkodobý 50-dňový EMA a 100-dňový SMA sa zbiehajú v oblasti 15,50 až 15,96 GBP, čo robí z tejto zóny dôležitý technický rozhodovací bod.

RSI sa pohybuje okolo hodnoty 54,5, čo značí neutrálne až mierne rastové momentum, pričom sa nenachádza v žiadnej extrémnej zóne (prekúpené ani prepredané). Ak by sa cena udržala nad kĺzavými priemermi a prerazila nad úroveň 16,63 GBP (38,2 % Fibonacci), mohol by sa otvoriť priestor na ďalší rast smerom k 17,30 až 17,98 GBP.



Zdroj: xStation5