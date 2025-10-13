Budúcnosť AMD a Nvidia ovplyvnená reguláciami. Akcie pod tlakom!

- Zákon GAIN AI: Nový zákon vyžaduje, aby výrobcovia čipov, ako sú Nvidia a AMD, uprednostňovali zásobovanie domáceho trhu pred exportom, najmä do Číny. Je to súčasť širšej stratégie USA zameranej na udržanie technologickej prevahy a národnej bezpečnosti.
V posledných rokoch sa technologická rivalita medzi Spojenými štátmi a Čínou výrazne zintenzívnila. Pokročilé integrované obvody používané v umelej inteligencii (AI) začali hrať kľúčovú úlohu v tejto geopolitickej konfrontácii a v súčasnosti sa považujú za strategický zdroj takmer na rovnakej úrovni ako ropa a energetické komodity. Rastúca sila čínskej vojenskej technológie, sledovacích systémov a riešení AI podnietila USA k zavedeniu série vývozných obmedzení, vrátane zákazu predaja čipov vyrábaných spoločnosťou Nvidia, čím sa obmedzil prístup Pekingu k najnovším technológiám, ako sú čipy H100 používané okrem iného na pokročilé výpočty AI.
V reakcii na eskaláciu obchodných a technologických napätí americký Senát schválil zákon GAIN AI Act. Tento zákon vyžaduje, aby výrobcovia čipov, ako sú Nvidia a AMD, uprednostňovali uspokojenie domáceho dopytu zákazníkov pred exportom produktov na zahraničné trhy, vrátane Číny. Zákon je súčasťou širšej stratégie USA zameranej na udržanie technologickej prevahy v sektore umelej inteligencie a obmedzenie prístupu Pekingu k najmodernejším riešeniam. Reaguje tiež na zintenzívňujúcu sa konkurenciu o dominanciu v polovodičovom priemysle, ktorý je kľúčovou oblasťou pre hospodárstvo aj národnú bezpečnosť.
Administratíva Donalda Trumpa, ktorá začala svoje druhé funkčné obdobie v januári 2025, pokračuje v politike ochrany americkej dominancie v oblasti umelej inteligencie a zároveň podporuje domácich výrobcov polovodičov. Hoci zákon GAIN AI ešte čaká na schválenie Snemovňou reprezentantov a podpis prezidenta, už vyvolal rôzne reakcie. Priaznivci zdôrazňujú potrebu chrániť národné záujmy, zatiaľ čo kritici varujú pred rizikom eskalácie obchodných napätí a narušenia globálnych dodávateľských reťazcov.
Giganti ako AMD a Nvidia sú hlavnými beneficientmi boomu technológie umelej inteligencie. Ich pokročilé čipy poháňajú rozvoj umelej inteligencie a podporujú súčasný rast na technologickom trhu. Tieto spoločnosti vykazujú dynamický rast tržieb, najmä na americkom trhu, ktorý sa pre ne stal kľúčovým. Významné tržby však pochádzajú aj z Číny a iných dôležitých ázijských trhov, ako sú Taiwan a Singapur, ktoré sú čoraz viac vystavené rizikám spojeným s rastúcim geopolitickým napätím a obmedzeniami vývozu.
Zákon GAIN AI môže zvýšiť stabilitu predaja na domácom trhu, ale zároveň obmedziť možnosti expanzie na zahraničné trhy, najmä do Číny. V nadchádzajúcich štvrťrokoch môžu spoločnosti pociťovať tlak na prispôsobenie sa novým predpisom, čo by mohlo spomaliť rast tržieb mimo USA.
Pre investorov predstavujú tieto zmeny výzvu. Napriek impozantnému rastu cien akcií spoločností AMD a Nvidia od začiatku roka 2025 môže vyhliadka na ďalšie obmedzenia vývozu a rastúca regulačná neistota vyvolať obavy o dlhodobú stabilitu a rastový potenciál týchto spoločností. To by mohlo viesť k zvýšenej volatilite cien akcií a predajnému tlaku, najmä v krátkodobom horizonte.
Budúcnosť spoločností AMD a Nvidia bude do veľkej miery závisieť od ich schopnosti flexibilne reagovať na rýchlo sa meniace politické a ekonomické podmienky, ktoré v súčasnosti formujú globálny technologický trh. Tieto spoločnosti musia nielen pokračovať v technologických inováciách, ale aj efektívne riadiť riziká vyplývajúce z prísnejších vývozných predpisov a rastúceho geopolitického tlaku, najmä v kontexte eskalujúceho napätia medzi USA a Čínou. Kľúčovým faktorom bude schopnosť prispôsobiť dodávateľské reťazce, revidovať predajné stratégie a rozvíjať vzťahy s domácimi zákazníkmi, pričom sa budú hľadať nové príležitosti na expanziu na trhoch, ktoré sú menej ovplyvnené sankciami. Investori by mali pozorne sledovať legislatívny proces súvisiaci so zákonom GAIN AI a reakcie spoločností AMD a Nvidia na tieto regulácie. Opatrenia prijaté týmito spoločnosťami, ako je diverzifikácia produktového portfólia, investície do výskumu a vývoja a vytváranie strategických partnerstiev, môžu byť rozhodujúce pre ich dlhodobý rast a finančnú stabilitu.
