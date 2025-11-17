Quantum Computing po výsledkoch: Kvantový prelom?

Quantum Computing, ako už názov napovedá, je jednou zo spoločností pôsobiacich v oblasti kvantových technológií, najmä kvantových počítačov. V posledných týždňoch zažili kvantové firmy po dlhom a pôsobivom raste na vratkých základoch výrazné cenové prepady. Úprava očakávaní investorov a tlak zo strany spoločností ako Google znížili hodnotu celého odvetvia o viac než 50 %. Mnohí investori tento trhový segment úplne odpísali, no najnovšie výsledky spoločnosti Quantum Computing môžu naznačovať, že sa mýlili.
Spoločnosť zverejnila výsledky za 3. štvrťrok fiškálneho roka 2025:
- Tržby vzrástli na 384 000 USD. To predstavuje viac než trojnásobný medziročný rast a výrazné prekonanie trhových očakávaní, ktoré boli na úrovni 125 000 USD.
- Spoločnosť taktiež oznámila pozitívny zisk na akciu (EPS) vo výške 0,01 USD, oproti očakávanej strate 0,06 USD.
- Výrazne vzrástla aj hrubá marža – z 9 % pred rokom na aktuálnych 33 %.
Situácia spoločnosti sa začína podobať cieľovému obchodnému modelu, o ktorý sa usiluje. Za prelomové možno považovať oznámenie, že – podľa vyjadrenia spoločnosti – boli kontaktovaní „jednou z 5 najväčších amerických bánk“ v súvislosti s predajom kvantových riešení pre kybernetickú bezpečnosť. To dokazuje, že významní hráči na trhu vidia v implementácii kvantových technológií reálne výhody pre svoje fungovanie.
Na konci piatkovej seansy akcie spoločnosti klesli o viac než 4 %, čo možno vnímať ako dôsledok negatívneho rizikového sentimentu z predchádzajúceho týždňa a realizácie ziskov. Niektorí investori môžu mať taktiež obavy z rastúcich nákladov, ktoré sa zdvojnásobili. Podľa spoločnosti sú tieto výdavky spojené s výskumom a expanziou, ktoré by mali v nasledujúcich kvartáloch podporiť rast valuácie.
Na začiatku týždňa však spoločnosť prudko vymazáva straty a počas pondelkovej seansy rastie o viac než 10 %.
QUBT.US (D1)
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.