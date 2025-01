Cena zemného plynu v Európe zostáva vysoká po zastavení ruských dodávok cez Ukrajinu

Európsky trh s plynom zažíva týždeň nárastu cien spôsobeného rizikami v oblasti dodávok a vyčerpaním zásob.

Ceny zemného plynu v Európe smerujú k tretiemu týždňovému nárastu za sebou, pričom futures sa v piatok obchodovali blízko hranice 50 eur za megawatthodinu, čo predstavuje týždenný nárast o 5 %. K tomuto nárastu cien dochádza napriek zníženým objemom obchodovania v dôsledku novoročných sviatkov.

Strata ruských dodávok cez Ukrajinu od 1. januára zvýšila tlak na už aj tak napätý trh. Podzemné zásobníky v regióne sa vyprázdňujú najrýchlejším tempom od obdobia pred energetickou krízou a v súčasnosti sú naplnené len na 72 % v porovnaní s 86 % v rovnakom období minulého roka.

Chladnejšie počasie tento trend zintenzívňuje a podnecuje ďalšie čerpanie. Hoci bezprostredné riziko nedostatku nehrozí, obmedzené dodávky počas tejto zimy by mohli skomplikovať doplnenie zásob na ďalšiu vykurovaciu sezónu.

Vyšší dopyt po plyne na doplnenie zásob v nasledujúcich mesiacoch udržiava trhy na vysokých cenových úrovniach. Európsky trh s plynom je v súčasnosti čoraz viac závislý od globálnych dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré majú nahradiť chýbajúce ruské dodávky. Okrem toho trh čelí ďalšiemu tlaku v dôsledku neplánovaného odstavenia nórskeho zariadenia Hammerfest LNG, ktoré bude pre poruchu kompresora mimo prevádzky až do 9. januára. Akékoľvek prerušenie prevádzky globálnych zariadení na vývoz LNG spôsobuje väčšie cenové výkyvy.

Globálna bilancia plynu zostáva napätá a má len malú flexibilitu na absorbovanie ďalších trhových šokov, čo vedie k očakávaniam ďalšieho rastu cien v nasledujúcich týždňoch. Z dlhodobejšieho hľadiska by sa ceny mali stabilizovať, keď sa na trh vrátia ďalšie dodávky, a to aj z Ruska cez Ukrajinu. Ekonomické stimuly naznačujú, že dodávky by sa nakoniec mali obnoviť, hoci situáciu ovplyvňujú politické a geopolitické faktory.

Trh môžu výrazne ovplyvniť aj ďalšie faktory. Mínusové teploty v krajinách, ako je Slovensko, kde teploty môžu dosiahnuť až -7 °C, zvyšujú dopyt po vykurovaní. Európska komisia uviedla, že bezprostredné riziko ohrozenia dodávok plynu nehrozí. Alternatívne trasy z Nemecka a Talianska a ťažba zo zásob situáciu stabilizujú.

Na európskom trhu s plynom nie je nedostatok, ale preprava paliva zo západu na východ je obmedzená, čo zvyšuje ceny pre región. Slovensko odhaduje, že dodatočné náklady na dovoz plynu západnými trasami predstavujú až 177 miliónov eur.

Konkurencia v oblasti LNG sa zvýši najmä v letných mesiacoch, keď sa v Ázii zvýši dopyt po chladiacej energii. Nové zariadenia LNG vo výstavbe budú prínosom až o niekoľko rokov. Európski spotrebitelia budú preto naďalej čeliť vysokým cenám energie.