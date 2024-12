Ceny ropy kolíšu kvôli napätiu na Blízkom východe a oživeniu dopytu v Číne

Ceny ropy v posledných dňoch zaznamenali výkyvy v dôsledku geopolitického napätia na Blízkom východe a ekonomických signálov z Číny. Po zvrhnutí sýrskeho prezidenta Bašára Asada vzrástli obavy o možné narušenie dodávok ropy z regiónu, čo pridalo rizikovú prémiu k cenám ropy. Tento vplyv však bol zmiernený, keď trh vyhodnocuje, či je situácia stabilná.

Čína zvyšuje dovoz ropy

Podľa nedávnych údajov sa čínsky dovoz ropy v novembri zvýšil o 14,3 % medziročne na približne 11,81 milióna barelov denne. Tento nárast sa pripisuje nižším cenám dodávok z Blízkeho východu a strategickému vytváraniu zásob. Tieto údaje naznačujú možné oživenie dopytu zo strany najväčšieho svetového dovozcu ropy.

Politické zmeny podporujú trh

Politbyro Číny nedávno oznámilo prechod k „mierne uvoľnenej“ menovej politike, ktorá má stimulovať ekonomický rast. Tento posun pozitívne ovplyvnil náladu investorov, ktorí očakávajú zvýšený dopyt po rope, pretože čínska ekonomika vykazuje známky oživenia.

Očakávané správy a výhľad

Napriek týmto podporným faktorom zostáva globálny trh s ropou opatrný. Nadchádzajúce zasadnutie Federálneho rezervného systému USA, plánované na 17.–18. decembra, by mohlo priniesť zníženie úrokových sadzieb, čo by ďalej ovplyvnilo dopyt po rope v najväčšej svetovej ekonomike. Trh tiež očakáva mesačné správy od OPEC a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktoré by mali poskytnúť hlbší pohľad na dynamiku ponuky a dopytu.



Vývoj ceny ropy s Bollingerovými pásmami (1-hodinový graf) – november až december 2024. Zdroj: xStation5