Ceny ropy zostávajú stabilné napriek slabej dopytovej dynamike a novým sankciám voči Rusku

EÚ zavádza sankcie proti ruskej "tieňovej flotile"

Európska únia schválila 15. balík sankcií voči Rusku, zameraný na približne 50 ropných tankerov spadajúcich do tzv. "tieňovej flotily." Tieto lode obchádzajú existujúce sankcie operovaním pod nejasným vlastníctvom a častým vypínaním sledovacích systémov. Nové opatrenia majú zabrániť týmto plavidlám v prístupe do prístavov EÚ, čím by sa malo sprísniť presadzovanie sankcií na ruský vývoz ropy.

IEA upravuje prognózy dopytu po rope

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zvýšila prognózu globálneho rastu dopytu po rope v roku 2025 na 1,1 milióna barelov denne z predchádzajúcich 990 000 barelov denne. Tento nárast sa pripisuje očakávaným ekonomickým stimulom v Číne. Napriek tomu IEA varuje, že trh bude pravdepodobne "komfortne zásobený," s prebytkom 950 000 barelov denne, ktorý by sa mohol zvýšiť až na 1,4 milióna barelov denne, ak OPEC+ ukončí svoje aktuálne obmedzenia produkcie.

Reakcia trhu

V reakcii na tieto udalosti Brent vzrástol o 14 centov na 73,66 USD za barel, zatiaľ čo WTI stúplo o 6 centov na 70,35 USD za barel. Tieto mierne zisky odrážajú snahu trhu vyvážiť možné obmedzenie ponuky kvôli sankciám a obavy o rast dopytu, najmä z Číny.



Graf cien ropy znázorňuje volatilitu trhu v reakcii na správy o nových sankciách voči Rusku a obavy z oslabenej globálnej dopytu. Analýza využíva Bollingerove pásma, ktoré poukazujú na mieru volatility trhu. Brent crude sa obchoduje na úrovni 73,45 USD za barel dňa 12. decembra 2024. Zdroj: xStation5