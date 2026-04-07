Česká inflácia zostala pod 2 %. ČNB však ďalej varuje pred ropným šokom ⚠️

- Česká inflácia v marci dosiahla 1,9 %, teda menej, než očakával trh.
- Ceny služieb zrýchlili na 4,7 % a zostávajú zvýšené.
- ČNB zatiaľ nechce reagovať unáhlene, no drží jestřábí postoj.
- Vláda znížila daň z nafty a reguluje marže distribútorov palív.
Inflácia v Česku sa v marci zrýchlila menej, než sa očakávalo, a zostala pod oficiálnym cieľom Českej národnej banky. Spotrebiteľské ceny podľa predbežného odhadu vzrástli medziročne o 1,9 %, zatiaľ čo trh počítal s hodnotou 2 %. Pre centrálnu banku je to priaznivý signál, zároveň však ďalej sleduje riziká spojené s drahšou ropou a jej dosahom na domácnosti aj ekonomický rast.
Pozornosť zostáva upriamená najmä na ceny služieb, ktorých rast sa zrýchlil na 4,7 %. Práve tento ukazovateľ bankári dlhodobo označujú za zvýšený a z pohľadu menovej politiky citlivý. Aj keď celková inflácia zostáva pod cieľom, jadrové cenové tlaky tak úplne nezmizli.
ČNB zatiaľ dáva najavo, že nechce na rast cien energií reagovať unáhlene. Podľa centrálnych bankárov dáva súčasná kombinácia nízkej inflácie, relatívne silného rastu ekonomiky a stále vyšších sadzieb priestor vyčkať a lepšie vyhodnotiť, ako veľmi sa ropný šok premietne do cien a spotreby. Guvernér Aleš Michl však upozornil, že je potrebné držať prísnejšiu menovú politiku a nepodceniť nákladový šok.
Trh napriek tomu začína staviť na možnosť ďalšieho sprísnenia menovej politiky. Samotná banková rada však už minulý mesiac naznačila, že o raste sadzieb je zatiaľ predčasné uvažovať.
Vláda medzitým pristúpila k opatreniam, ktoré majú zmierniť dosah drahších energií na domácnosti. Schválila reguláciu marží distribútorov palív na čerpacích staniciach a zároveň znížila spotrebnú daň z nafty. Tento krok môže krátkodobo pomôcť obmedziť premietanie vyšších cien ropy do inflácie, no ČNB bude zároveň sledovať aj dosah na štátny rozpočet, pretože práve rozpočtový deficit považuje za jedno z domácich inflačných rizík.
Celkovo dáta potvrdzujú, že česká inflácia zostáva zatiaľ relatívne pokojná, hoci vonkajšie prostredie začína byť opäť rizikovejšie. Pre ďalší vývoj bude kľúčové, či sa drahšie energie premietnu len do pohonných hmôt, alebo aj do širšej cenovej hladiny.
