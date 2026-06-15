Graf dňa: EU50 – európske indexy na nových maximách (15.06.2026)

Dohoda medzi USA a Iránom prináša na akciový trh eufóriu. Najväčšie európske indexy rastú približne o 1,5 %. Niektoré z nich – vrátane Euro Stoxx 50 – dosahujú nové historické maximá. Toto posilnenie je do veľkej miery ťahané spoločnosťami z leteckého a automobilového sektora, ktorým jednoznačne prospievajú nižšie ceny ropy.
Geopolitika
Podľa prezidenta Trumpa bude Hormuzský prieliv otvorený po podpise dohody stranami v piatok. Medzitým ho Irán vyčistí od námorných mín.
Ide o kľúčovú informáciu pre trhy. Futures kontrakty na ropu klesli naprieč celou krivkou a do konca roka očakávajú cenu pod 80 USD.
Menová politika
Prejav prezidentky Lagardeovej z minulého týždňa vyznel prekvapivo jastrabím tónom. Zdôraznila, že rozhodnutie zvýšiť sadzby je oprávnené pre každú inflačnú projekciu – pre scenár výraznej eskalácie, základný scenár aj scenár predpokladajúci deeskaláciu. Uviedla tiež, že sa nenachádzame v prostredí, kde by chýbal ekonomický rast alebo bol výrazne ohrozený.
Rast ocenenia zvýšenia úrokových sadzieb po jastrabej konferencii netrval dlho. Dohoda medzi USA a Iránom stlačila ceny ropy a plynu, čo obmedzuje inflačné obavy. Trh plne oceňuje zvýšenie sadzieb až v decembri, čo sa však môže čoskoro zmeniť.
Makroekonomické údaje
Na dnes je naplánované zverejnenie údajov o priemyselnej výrobe za apríl. Neočakávame však, že by tento údaj mal na index výrazný vplyv. Pozornosť je teraz ukotvená predovšetkým v geopolitike a údaje sú navyše výrazne oneskorené. V rovnaký deň sa totiž zverejňujú údaje z USA za máj.
Technická analýza
Obrázok 1: EU50 (13.06.2025 – 15.06.2026)
Zdroj: xStation, 15.06.2026
Po hlbokej korekcii, ku ktorej došlo na prelome februára a marca, sa graf vrátil do uptrendu a dnes vytvoril nové historické maximum okolo 6 270 bodov. Cena sa nachádza vysoko nad všetkými vyznačenými kĺzavými priemermi (EMA 50, 100, 150), ktoré sú zoradené v prorastovej formácii.
Indikátor RSI je aktuálne na úrovni 63,7, čo naznačuje, že trh je silne zahriaty, ale technicky ešte nevstúpil do extrémne prekúpenej zóny nad úrovňou 70. Hlavné línie MACD sa nachádzajú vysoko nad nulou, ale stĺpce histogramu sa začínajú skracovať, čo môže naznačovať pozvoľnú stratu momenta.
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