Čína hlási spomalenie exportu a pokles importu v novembri 2024

Čínsky zahraničný obchod zaznamenal v novembri 2024 výrazné spomalenie, čo poukazuje na možné oslabenie obchodnej aktivity aj v nasledujúcich mesiacoch. Údaje zverejnené čínskymi úradmi ukazujú, že rast exportu sa spomalil a import klesol viac, ako sa očakávalo. Tento trend prichádza v čase, keď sa Čína snaží oživiť svoju ekonomiku, ktorá čelí vnútorným aj medzinárodným výzvam.

Čínsky export medziročne vzrástol o 6,7 %, čo je výrazný pokles oproti októbrovému rastu o 12,7 %. Očakávania trhu pritom naznačovali rast nad 8 %. Import do krajiny medziročne klesol o 3,9 %, čo odráža slabší dopyt na domácom trhu, či už v priemysle, alebo medzi spotrebiteľmi. Tento vývoj viedol k zvýšeniu obchodného prebytku na 97,4 miliardy USD.

Export do Spojených štátov vzrástol o 8 %, čo naznačuje stabilný dopyt z amerického trhu. Export do Európskej únie sa zvýšil o 7,2 %, napriek tomu, že ekonomiky v EÚ čelia spomaleniu. Na druhej strane export do Ruska v novembri klesol o 2,6 % oproti októbru, keď vzrástol o 27 %. Tento pokles môže byť čiastočne spôsobený sankciami USA voči čínskym firmám, ktoré sú obvinené z podpory ruských vojenských operácií.

Spotrebiteľská inflácia v Číne v novembri klesla na 0,2 %, čo je menej ako októbrových 0,3 %. Nižšia inflácia bola predovšetkým výsledkom poklesu cien potravín. Na druhej strane priemyselná aktivita vykazuje známky oživenia. Index nákupných manažérov (PMI) vzrástol na 50,3 bodu, čo je najvyššia hodnota za posledných sedem mesiacov a naznačuje miernu expanziu v tomto sektore.

Napriek snahám vlády o podporu rastu čelí čínska ekonomika značným výzvam. Slabší domáci dopyt, klesajúce investície a geopolitické napätie s hlavnými obchodnými partnermi, ako sú Spojené štáty, ovplyvňujú stabilitu trhu. Exportný sektor však stále hrá kľúčovú úlohu pri udržiavaní hospodárskeho rastu.

Spomalenie rastu čínskeho exportu a pokles importu podčiarkujú neistotu ohľadom globálneho hospodárskeho oživenia. Čínska vláda pravdepodobne bude pokračovať v zavádzaní opatrení na podporu domáceho dopytu a stabilizáciu trhu, aby minimalizovala riziká ďalšieho spomalenia. Tieto údaje sú však varovaním, že čínska ekonomika čelí náročnému obdobiu, ktoré môže ovplyvniť aj globálne trhy.