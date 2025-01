Čína údajne sleduje nemecké automobilky v súvislosti s problémami v odvetví

Čína sa možno chystá získať nemecké automobilové továrne, ktoré sa majú zatvoriť, čím by mohla rozšíriť svoj vplyv v európskej výrobe. Zdroje oboznámené s úvahami čínskej vlády pre agentúru Reuters uviedli, že osobitný záujem je o závody Volkswagenu, čo signalizuje ambíciu Číny prehĺbiť svoju angažovanosť v prestížnom nemeckom automobilovom odvetví.

Tieto špekulácie nadväzujú na správy, že čínsky výrobca elektrických vozidiel (EV) Nio rokuje o kúpe bruselskej továrne Audi, ktorá sa má zatvoriť do konca februára po neúspešných pokusoch o získanie kupca. Generálny riaditeľ spoločnosti Nio William Li však tieto tvrdenia poprel.

Volkswagen, najväčší výrobca automobilov na svete a symbol nemeckej priemyselnej sily od svojho založenia v roku 1937, zvažuje zatvorenie troch závodov z dôvodu finančných tlakov vrátane klesajúceho predaja elektrických vozidiel. Spoločnosť už zaviedla opatrenia na znižovanie nákladov vrátane prepúšťania zamestnancov a znižovania platov.

Rastúci záujem Číny o európsku výrobu

Ak čínske firmy pristúpia k akvizícii nemeckých tovární, bude to znamenať významný krok v investíciách Číny v Európe, ktorá už expandovala do odvetví, ako sú telekomunikácie a robotika. Založenie výroby automobilov v Nemecku by tiež umožnilo čínskym výrobcom elektrických vozidiel obísť vysoké dovozné clá Európskej únie na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.

V júli EÚ zvýšila clá na čínske elektrické vozidlá a k existujúcemu 10 % clu pridala nové clá v rozsahu od 17,4 % do 37,6 %. Tieto opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť prílev lacných čínskych elektrických vozidiel, ovplyvnili najmä modely MG, ktoré vlastní spoločnosť SAIC a ktoré teraz čelia clám vo výške 50 %.

Výrobou vozidiel v Nemecku by sa čínske spoločnosti mohli vyhnúť týmto clám, čím by výrazne zvýšili svoju konkurencieschopnosť a zároveň by predstavovali vážnu výzvu pre európskych výrobcov automobilov.

Politické a hospodárske dôsledky

Očakáva sa, že potenciálne prevzatie nemeckých tovární čínskymi firmami vyvolá politické napätie. Zdroj z nemeckého ministerstva zahraničných vecí označil Čínu za „systémového rivala“ v reakcii na jej rastúci vplyv na svetových trhoch. Rozsah zapojenia čínskej vlády do takýchto akvizícií zostáva neistý, ale je známe, že Peking pozorne dohliada na veľké investície v zahraničí.

Tento vývoj podčiarkuje strategickú rivalitu medzi Čínou a Európou na trhu s elektrickými vozidlami, keďže rastúca prítomnosť Číny v európskej výrobe hrozí zmenou konkurenčného prostredia.