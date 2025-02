Cipher Mining prudko rastie vďaka 50-miliónovej investícii od SoftBank a strategickému partnerstvu 📈

Akcie Cipher Mining zaznamenali dramatický nárast po oznámení 50-miliónovej investície od SoftBank, čo predstavuje významnú expanziu do oblasti vysoko výkonných výpočtových (HPC) dátových centier.

Akcie ťažiara Bitcoinu vyskočili o 30 % na 6,14 USD po oznámení tohto strategického partnerstva, ktoré posilňuje pozíciu Cipheru v rýchlo sa rozvíjajúcom sektore výpočtovej infraštruktúry.

Kľúčové body:

50-miliónová investícia prostredníctvom súkromného umiestnenia 10,4 milióna akcií

prostredníctvom súkromného umiestnenia Exkluzívna dohoda o ochrane 300-megawattového areálu Barber Lake

o areálu Strategický posun smerom k rozvoju HPC dátových centier

Súčasť širšej iniciatívy SoftBank v oblasti AI infraštruktúry

Akcie vzrástli o 55 % za posledných 12 mesiacov

Detaily investície

Dohoda robí SoftBank významným primárnym investorom do Cipher Mining prostredníctvom súkromnej investície do verejného kapitálu (PIPE). V rámci dohody Cipher vstúpil do mesačného obdobia exkluzivity pre 300MW areál Barber Lake v Texase, čo zabraňuje jeho predaju iným subjektom do 28. februára 2025.

Strategický smer

CEO Tyler Page zdôraznil, že načasovanie investície je kľúčové pre ďalší rast Cipheru, pričom spoločnosť sa zameriava na vývoj priemyselných dátových centier. Partnerstvo so SoftBank, známou svojou technologicky orientovanou investičnou stratégiou, je v súlade s víziou Cipheru stať sa lídrom v oblasti HPC dátových centier.

Pohľad analytikov

Analytici J.P. Morgan si udržali hodnotenie Overweight pre Cipher Mining, pričom investíciu vnímajú ako dôkaz rastúceho záujmu o infraštruktúru pre nové technológie.

Zároveň však poukazujú na to, že 50 miliónov USD je relatívne malá suma, pretože výstavba nových areálov môže stáť viac ako 10 miliónov USD na megawatt. Napriek tomu naznačujú, že by to mohol byť signál ďalších investícií v budúcnosti.

Načasovanie investície je zvlášť zaujímavé v čase, keď technologický trh zažíva volatilitu kvôli obavám z AI konkurencie zo strany čínskeho startupu DeepSeek. Napriek tomu analytici veria, že táto dohoda potvrdzuje pokračujúci dopyt po veľkokapacitných lokalitách so zabezpečenými energetickými dohodami.

Cipher Mining (D1 Interval)

Akcie sa v súčasnosti obchodujú nad 38,2% Fibonacciho retracementom, čo predstavuje kľúčovú zónu rezistencie.

Býci musia túto úroveň udržať, aby si zachovali momentum, pričom ďalším cieľom je 23,6% Fibonacciho retracement.

Naopak medvede môžu usilovať o retail test 61,8% Fibonacciho retracementu, ktorý v poslednej dobe slúžil ako kľúčová úroveň podpory. RSI vykazuje jasnú býčiu divergenciu, zatiaľ čo MACD vytvoril býčí crossover. Zdroj: xStation