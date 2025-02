Clá zvýšia ceny automobilov o 3000 USD a ohrozia automobilový priemysel

Očakáva sa, že nové clá prezidenta Donalda Trumpa na dovoz z Kanady a Mexika narušia severoamerickú automobilovú výrobu a ešte viac zvýšia ceny vozidiel. Clá vo výške 25 %, ktoré majú vstúpiť do platnosti v utorok o 12.01 h, ovplyvnia obchod v hodnote takmer 250 miliárd USD, čo výrazne ovplyvní výrobcov.

Trump zdôvodnil clá ako reakciu na obchodný deficit a obavy o bezpečnosť hraníc. Náhle zavedenie ponecháva výrobcom automobilov menej ako 48 hodín na prispôsobenie sa. „Automobilový sektor sa do týždňa uzavrie,“ varoval Flavio Volpe, prezident Kanadského združenia výrobcov automobilových súčiastok. „Pri 25 % ziskovosti nie je v našom odvetví zďaleka nikto.“

Obrovské dôsledky na náklady pre spotrebiteľov a priemysel

Výskum spoločnosti AlixPartners odhaduje, že clá zvýšia náklady v automobilovom sektore o 60 miliárd USD, z ktorých sa veľká časť prenesie na spotrebiteľov. Priemerná cena nového automobilu v USA by mohla vzrásť približne o 3 000 USD, čo by zhoršilo problémy s cenovou dostupnosťou na trhu, kde sú ceny už teraz rekordne vysoké.

Niektorí výrobcovia v Mexiku sa pokúsili zmierniť tento vplyv preventívnym dovozom väčšieho množstva vozidiel a komponentov. Guillermo Rosales, prezident Mexického združenia automobilových distribútorov (AMDA), však upozornil, že schopnosť odvetvia absorbovať tieto náklady je obmedzená. „Všetko závisí od toho, aký kurz v tejto veci zvolí Trumpova administratíva,“ poznamenal.

Vplyv na celú Severnú Ameriku

Clá ohrozujú tisíce pracovných miest v automobilových centrách, ako sú Windsor v Ontáriu a Detroit v Michigane, ako aj vo výrobných centrách v Mexiku.

„Hovoríme o strate tisícov a tisícov pracovných miest,“ povedal John D'Agnolo, predseda miestnej odborovej organizácie v závode na výrobu motorov spoločnosti Ford Motor Co. vo Windsore.

Ontarijský premiér Doug Ford varoval, že ohrozených môže byť viac ako 500 000 kanadských pracovných miest, mnohé z nich v automobilovom sektore.

Clá by mohli ovplyvniť aj dodávateľské reťazce, keďže automobilové komponenty pred konečnou montážou často viackrát prekračujú hranice Severnej Ameriky. Niektorí dodávatelia súčiastok, ako napríklad severoamerická divízia spoločnosti Continental AG, sa pýtajú, ako sa budú náklady absorbovať. „Otázka znie, kto absorbuje cenu? Sme schopní absorbovať túto cenu, alebo sa presunie na konečného spotrebiteľa?“ pýta sa generálny riaditeľ Aruna Anand.

Výrobcovia automobilov sa pripravujú na narušenie dodávateľského reťazca

Od opätovného prerokovania severoamerickej obchodnej dohody počas svojho prvého funkčného obdobia sa Trump vyhýbal uvaleniu ciel na obchod s automobilmi. Najnovšie clá však rušia dohodu, ktorá sa mala prehodnotiť na budúci rok.

Výrobcovia automobilov ako General Motors (GM) a Tesla už vyhodnocujú, ako najlepšie reagovať:

GM pred zavedením ciel znižuje zásoby v Kanade a Mexiku, pričom finančný riaditeľ Paul Jacobson minulý týždeň potvrdil, že spoločnosť urýchľuje dodávky pred nadobudnutím účinnosti nových ciel.

Tesla a menší dodávatelia, ako napríklad Laval Tool v Kanade, očakávajú prudký nárast nákladov v dôsledku ciel na oceľ a súčiastky.

Kanada a Mexiko zvažujú odvetné opatrenia

Mexickí predstavitelia bagatelizovali obavy, že ich krajina slúži ako „zadné vrátka“ pre čínske automobilové súčiastky do USA, a zdôraznili, že menej ako 3 % súčiastok v Mexiku pochádza z Číny. Napriek tomu mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová prisľúbila odvetné opatrenia proti americkým clám vrátane nových poplatkov na americký vývoz.

Kanada medzitým prisľúbila 25 % clá na americký tovar v hodnote 155 miliárd dolárov (106 miliárd USD). Vláda odchádzajúceho premiéra Justina Trudeaua naďalej presadzuje zvýšenie investícií do výroby elektrických vozidiel (EV), pričom prilákala záväzky od veľkých výrobcov automobilov, ako sú Honda a Volkswagen.

Reakcia amerického priemyslu a budúca neistota

Odborníci z odvetvia varujú, že presun výroby vozidiel v plnom rozsahu do USA, ako to plánuje Trump, by bol pomalý a nákladný proces. „Preradenie dodávateľských reťazcov a vytvorenie nových pracovných miest by mohlo trvať roky,“ upozorňujú analytici.

Generálna riaditeľka GM Mary Barra 28. januára analytikom povedala, že spoločnosť aktívne pracuje na minimalizácii krátkodobých porúch. "Mnohé z týchto opatrení sú bez nákladov alebo s nízkymi nákladmi. Čo však neurobíme, je vynakladanie veľkého množstva kapitálu bez toho, aby sme mali jasno."

Ford a ďalší výrobcovia automobilov zvažujú okamžité zníženie výroby, aby sa vyhli zdaneniu nadmerných zásob v rámci ciel.

Michael Robinet, viceprezident pre prognostickú stratégiu spoločnosti S&P Global Mobility, predpovedal, že automobilky budú nútené pozastaviť výrobu v reakcii na vyššie náklady. „Výrobcovia automobilov a dodávatelia by pozastavili výrobu výrobkov s vysokými clami,“ povedal. „Očakávame pokles výroby a predaja.“

Automobilový priemysel v súčasnosti čelí jednému z najvýraznejších otrasov v nedávnej histórii, keďže stupňujúce sa obchodné napätie a nové clá nútia výrobcov, dodávateľov aj spotrebiteľov k ťažkým rozhodnutiam.