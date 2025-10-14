Čo môžeme očakávať od výsledkov amerických bánk v tomto štvrťroku?

- Začiatok výsledkovej sezóny amerických bánk: Hlavné americké banky oznamujú výsledky v rozhodujúcom okamihu, ktorý je poznačený zatvorením vlády a obmedzenými ekonomickými údajmi z posledného obdobia. Očakáva sa, že analytici budú hľadať informácie o vyhliadkach americkej ekonomiky.
- Tlak na čistú úrokovú maržu: Zníženie sadzieb Federálneho rezervného systému (-75 bázických bodov od septembra minulého roka) znížilo ziskovosť tradičných úverových a vkladových aktivít. Určitú podporu však poskytuje odolný hospodársky rast a silnejší predaj domov.
- Oživenie v investičnom bankovníctve a obchodovaní: USD, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %, a to vďaka oživeniu emisie dlhopisov a aktivít v oblasti fúzií a akvizícií. Očakáva sa, že divízie obchodovania vygenerujú približne 31 miliárd USD, čo je približne o 8 % viac ako v minulom roku vďaka zvýšenej volatilite trhov.
- Podporné prostredie vyplývajúce z deregulácie: Plánované uvoľnenie kapitálových pravidiel by mohlo uvoľniť až 2,6 bilióna USD v úverovej kapacite, čo posilní veľké banky na Wall Street, umožní väčšie investície do umelej inteligencie a dátových centier a umožní vyššiu návratnosť akcionárov prostredníctvom dividend a spätných odkupov.
Dnes sa začínajú prezentácie výsledkov amerického bankového sektora, a to v rozhodujúcom okamihu, ktorý je teraz dôležitejší ako kedykoľvek predtým v dôsledku zastavenia činnosti vlády. Vzhľadom na nedostatok zverejnených ekonomických údajov v posledných týždňoch sa očakáva, že analytici využijú túto príležitosť a budú sa pýtať na prognózy a možné indície týkajúce sa americkej ekonomiky. Čo môžeme od bánk očakávať v tomto štvrťroku?
Čistá úroková marža
Ide o klasický zdroj príjmov bankových inštitúcií a najdôležitejšiu položku v ich výkazoch ziskov a strát: banka zarába na úrokoch z poskytnutých úverov (hypotéky, spotrebiteľské úvery, podnikové úvery) a platí úroky z prostriedkov, ktoré získava (vklady, dlh, ostatné záväzky). Rozdiel medzi tým, čo získa z úročených aktív, a tým, čo zaplatí za svoje záväzky, je čistá úroková marža. Táto položka býva v komerčných bankách najstabilnejšia a často aj najväčšia.
Rozdiel medzi 2-ročným a 10-ročným výnosom americkej štátnej pokladnice. Zdroj: XTB
Pri prezentácii výsledkov za posledný štvrťrok vyvolali určité obavy čisté úrokové výnosy, ktoré vo väčšine prípadov zaostali za trhovými odhadmi. Obzvlášť znepokojujúce boli údaje spoločnosti Wells Fargo, inštitúcie menej naviazanej na iné zdroje príjmov, ako sú poplatky alebo investičné bankovníctvo, a viac závislej od tradičných komerčných bankových aktivít. Nevylučujeme, že tento trend môže pokračovať. Federálny rezervný systém už v septembri minulého roka znížil úrokové sadzby o 50 bázických bodov a len pred niekoľkými týždňami o ďalších 25 bázických bodov, takže v tejto kategórii zostáva menej priestoru na dosahovanie vyšších príjmov.
Aj napriek tomu však americká ekonomika naďalej vykazuje odolnosť a hospodársky rast aj predaj domov v posledných týždňoch prekvapili pozitívnym vývojom, čo dáva určitú nádej na zlepšenie v tejto oblasti.
Investičné bankovníctvo
Očakáva sa, že príjmy divízií investičného bankovníctva najväčších bánk na Wall Street v treťom štvrťroku prvýkrát od roku 2021 prekročia 9 miliárd USD. Podnikové transakcie vykazujú známky rastu za Trumpovej vlády po mesiacoch utlmenej aktivity spôsobenej obchodnou vojnou.
Analytici očakávajú, že tento týždeň oznámené štvrťročné príjmy z poradenstva a upisovania akcií/dlhov v bankách JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs a Morgan Stanley dosiahnu celkovo približne 9 miliárd USD.
Výsledky investičného bankovníctva za druhý štvrťrok tohto roka. Zdroj: XTB.
To by predstavovalo 13 % nárast v porovnaní s minulým rokom, pričom sa očakáva, že na čele tohto rastu budú stáť banky Goldman Sachs a JPMorgan. Práve tieto dve spoločnosti boli v predchádzajúcom štvrťroku najväčším pozitívnym prekvapením a prekonali najoptimistickejšie odhady. Emisie dlhových cenných papierov vzrástli o 12 % a poplatky za poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií sa zvýšili o 8 %, pričom obe tieto položky prekonali očakávania analytikov, ktorí predpokladali medziročný pokles. Príjmy z upisovania akcií klesli o 6 %, zatiaľ čo analytici predpokladali pokles o 29 % Výhľad na tretí štvrťrok odráža rastúci optimizmus na Wall Street, že prudký nárast nových podnikových akvizícií, odkupov s využitím pákového efektu a kótovania akcií, ktorý sa predpovedal po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu, sa teraz môže naplniť.
Obchodovanie
Divízie obchodovania dosiahli v posledných rokoch vyššie než očakávané príjmy, najmä v poslednom štvrťroku, vďaka vysokej volatilite trhov v dôsledku obchodnej politiky Donalda Trumpa Podľa prognóz však budú operácie obchodovania s akciami a pevnými výnosmi v piatich najväčších bankách približne o 8 % vyššie než pred rokom a dosiahnu celkovú hodnotu približne 31 mld.
Zisky z obchodných činností v amerických finančných inštitúciách. Zdroj: XTB
Deregulácia
Americké banky sa pripravujú na bezprecedentné uvoľnenie kapitálových pravidiel, ktoré by podľa nového prieskumu mohlo uvoľniť úverovú kapacitu vo výške 2,6 bilióna USD.
Zníženie kapitálových požiadaviek posilní dominantné postavenie veľkých skupín na Wall Street, zvýši ich schopnosť financovať masívne investície do umelej inteligencie a dátových centier a umožní im vrátiť viac kapitálu akcionárom prostredníctvom programov spätného odkúpenia a dividend.
Pomôže tiež financovať nové emisie amerického štátneho dlhu, a to v rozhodujúcom čase, keď dopyt zo strany zahraničných kupujúcich klesol - čo je faktor, ktorý sa využíva ako páka v prebiehajúcich obchodných rokovaniach.
Vzhľadom na kombináciu všetkých týchto faktorov očakávame pozitívnu výsledkovú sezónu, a to najmä v prípade inštitúcií s väčšou expozíciou voči investičnému bankovníctvu a obchodným aktivitám.
Ako investovať do tohto sektora
Klienti môžu investovať do jednotlivých akcií, ako sú vyššie uvedené, alebo alternatívne prostredníctvom ETF, ktorý kopíruje celkovú výkonnosť sektora.
V tomto prípade je jednou z možností fond S&P U.S. Banks ETF (ticker: IUS2.DE), medzi ktorého hlavné tituly patria Citigroup, Bank of America, JPMorgan a PNC.
