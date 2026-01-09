Ranné zhrnutie (09.01.2026)

- Včera na Wall Street investori znížili expozíciu voči minuloročným víťazom v technologickom sektore a presmerovali kapitál do producentov energií, spotrebného tovaru a menších spoločností, čo naznačuje, že pozicionovanie sa rozširuje a nie je také koncentrované. Dnes futures na americké indexy mierne klesajú.
- Index Nasdaq 100 klesol približne o 0,6 %, čím ukončil krátke trojdňové posilňovanie. Slabosť najväčších technologických titulov, vrátane Nvidia a Apple, zaťažila index a posilnila názor, že téma „mega-cap leadershipu“ môže krátkodobo strácať na dynamike.
- Trhy dnes čakajú na dva hlavné katalyzátory: piatkovú správu o nezamestnanosti v USA (Non-Farm Payrolls) o 13:30 a možné rozhodnutie Najvyššieho súdu týkajúce sa Trumpových ciel. O 14:00 sa tiež dozvieme predbežné údaje o spotrebiteľskej dôvere a inflačných očakávaniach z University of Michigan.
- Akcie obranného sektora včera posilnili po tom, čo prezident Donald Trump naznačil vyššie vojenské výdavky, čo pripomína, že politické správy môžu rýchlo ovplyvniť výkonnosť sektorov, najmä tých napojených na vládne rozpočty.
- Malé spoločnosti naďalej pútali pozornosť, keď kľúčový index Russell 2000 dosiahol nové maximum a vzrástol o viac ako 1 % (4,5 % YTD). Investori rozširujú záujem mimo technologických titulov a sú ochotnejší diverzifikovať do domácich rastových spoločností.
- Globálna rally na dlhopisoch sa zastavila. Americké štátne dlhopisy oslabili a výnos 10-ročného dlhopisu vzrástol na približne 4,18 %, čo odráža trh, ktorý nepredpokladá prudké spomalenie, ale skôr vyvážený pohľad na riziká rastu a inflácie.
- Signály z trhu práce podporili sentiment: ohlásené prepúšťanie vo firmách kleslo na najnižšiu úroveň za 17 mesiacov, zatiaľ čo týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti vzrástli menej, ako sa očakávalo. Spolu to zmiernilo obavy z náhleho zhoršenia ekonomickej situácie.
- Index MSCI Asia Pacific kolísal medzi miernymi ziskami a stratami, čo je bežné, keď je na trhu likvidita, ale chýba presvedčenie. Región sa celkovo nachádzal v režime „čakaj a sleduj“ pred zverejnením amerických makroúdajov.
- Japonsko sa ukázalo ako relatívny víťaz, podporené slabším jenom a silnými výsledkami spoločnosti Fast Retailing, čo podporilo širší akciový trh a ukázalo, ako menové výkyvy môžu rýchlo ovplyvniť miestnu výkonnosť.
- V ťažobnom sektore akcie Rio Tinto klesli v dôsledku pokračujúcich rozhovorov o možnej dohode s Glencore. Akýkoľvek výrazný pokrok by mal strategický význam, keďže by vznikol silný hráč s veľkým vplyvom na dodávky priemyselných kovov.
- Futures naznačovali pozitívny štart pre európske akcie, zatiaľ čo futures na americké indexy zostali bez zmeny, čo potvrdzuje, že investori sú pred zverejnením dát a právnych rozhodnutí opatrní.
- Americké štátne dlhopisy oslabili, zatiaľ čo hypotekárne cenné papiere našli podporu po správach, že Trump zvažuje plán na nákup hypotekárnych dlhopisov v hodnote 200 miliárd USD, čo trhy vnímajú ako pozitívne pre hypotekárny sektor a širšie úverové podmienky.
- Americký dolár smeruje k najsilnejšiemu týždňu od novembra, čo sprísňuje globálne finančné podmienky a často pôsobí ako protivietor pre komodity a rizikové aktíva, ktoré preferujú slabší dolár.
- Ceny ropy pokračovali v raste, keď obchodníci sledovali vývoj okolo Venezuely a Iránu, čím sa zachováva geopolitická riziková prirážka a pridáva ďalšiu vrstvu zložitosti pre inflačné očakávania.
- Zlato a striebro oslabili v súlade s vyššími výnosmi a silnejším dolárom, pričom dopyt po defenzívnych kovoch ustúpil v prospech blížiacich sa makrokatalyzátorov.
- Juhokórejský won oslabil voči doláru po spustení 24-hodinového obchodovania s menami, čo pripomína, že zmeny v štruktúre trhu môžu ovplyvniť likviditu a krátkodobé pohyby mien, najmä počas období silného dolára.
- Rusko zaútočilo na Ukrajinu stovkami dronov a pravdepodobne aj balistickou raketou stredného doletu Oreschnik, pričom cieľom bola kritická energetická infraštruktúra. Objavili sa špekulácie, že bol zasiahnutý podzemný zásobník plynu na západe Ukrajiny, čo by mohlo ovplyvniť až 17 miliárd kubických stôp zemného plynu.
- Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty zasiahnu vojensky v Iráne, ak budú zabití demonštranti. Počas noci sa protesty údajne rozšírili po celej krajine spolu s výpadkami internetu a telefónnych služieb.
