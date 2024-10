Čo očakávať od rozhodnutia BoC❓

📉Kanadský dolár pred rozhodnutím centrálnej banky oslabuje

Očakáva sa, že Bank of Canada (BoC) zníži úrokové sadzby na treťom zasadnutí za sebou. Obavy z inflácie v kanadskej ekonomike sa vytrácajú a predstavitelia BoC venujú čoraz väčšiu pozornosť oslabujúcemu sa trhu práce.

Kľúčové body z dnešného rozhodnutia BoC:



Rozhodnutie bankárov bude oznámené o 15:45. Tlačová konferencia so šéfom BoC Macklem je naplánovaná na 16:30.

Trh zníženie sadzieb o 25 bázických bodov plne započítal. Pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 50 bázických bodov je 17 %.

Pri takomto trhovom ocenení by zhmotnenie scenára zníženia sadzieb o 25 bodov + náznaky konzervatívnejšieho postoja bankárov mohli napriek zníženiu posilniť kanadský dolár

Do konca tohto roka trh odhaduje, že zníženie sadzieb dosiahne celkovo 81 bázických bodov (pre porovnanie, v USA je to 104 bázických bodov, v Spojenom kráľovstve 43 bázických bodov, v eurozóne 61 bázických bodov a vo Švajčiarsku 53 bázických bodov)

Ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg predpokladajú, že Bank of Canada na každom z nasledujúcich piatich zasadaní zníži sadzby o štvrtinu percentuálneho bodu a referenčná sadzba do polovice roka 2025 klesne na 3 %. Tým by sa dostala do tzv. neutrálneho pásma banky, teda odhadovanej úrovne, pri ktorej úrokové sadzby ani nespomalia, ani nestimulujú ekonomiku.

Zdroj: Bloomberg Financial LP

Makroekonomické prostredie:

Guvernér BoC Macklem sa v júni stal prvým centrálnym bankárom skupiny siedmich krajín, ktorý uvoľnil menovú politiku. Predstavitelia signalizovali, že je "rozumné" očakávať ďalšie znižovanie, ak sa medziročný rast cien bude naďalej spomaľovať. Inflácia sa už sedem mesiacov pohybuje v kontrolnom pásme banky 1 % až 3 %, pričom v júli dosiahla 2,5 %. Spomaľujú sa aj fundamentálne ukazovatele ekonomiky, čo vytvára tlak na uvoľňovanie menových podmienok v hospodárstve.

Inflačné tlaky v Kanade klesajú a stabilizujú sa aj mzdové tlaky. Zdroj: XTB

Miera nezamestnanosti vzrástla z 5 % na začiatku minulého roka na 6,4 %. Zdroj: XTB

Kanadskí spotrebitelia pociťujú dôsledky vyšších nákladov na pôžičky a spotreba domácností na osobu zostáva nízka. Zdroj: XTB

Banka potvrdila, že sa začína viac zameriavať na riziká ohrozujúce ekonomiku. V zhrnutí júlového zasadnutia predstavitelia uviedli, že "dosť času" venovali diskusii o oslabujúcom sa trhu práce v krajine. Od júla je tiež jasné, že Federálny rezervný systém čoskoro zníži úrokové sadzby. To by malo pomôcť rozptýliť obavy, že Macklem príliš rýchlo predbehne najväčšieho obchodného partnera Kanady, čo by znamenalo riziko tlaku na kanadský dolár. Kanadská ekonomika rástla v druhom štvrťroku ročným tempom 2,1 %, ale väčšinu rastu ťahali vládne výdavky a prvé náznaky naznačujú, že v treťom štvrťroku sa rast spomalí.

Pohľad na pár USDCAD:

Pár USDCAD sa na začiatku dnešnej seansy drží v pásme včerajšej intradennej uzávierky. Po dynamickom klesajúcom trende, ktorý sa začal začiatkom augusta, došlo k odrazu, ktorý zastavil pokles v zóne 1,34355 kanadských dolárov. Zo strednodobého hľadiska sa zdá, že celkový rastový trend sa nezlomil. Najdôležitejším kontrolným bodom, ktorý by mohol naznačovať dominanciu býkov alebo medveďov, môže byť zóna priesečníka 50-, 100- a 200-dňových exponenciálnych kĺzavých priemerov, ktoré vymedzujú technické objatie klesajúceho trendu. Kľúčovým bodom podpory však zostáva zóna lokálnych miním z konca augusta. Zdroj: xStation