COTTON reaguje na príchod hurikánu Helene na pevninu📈 Zasiahnu dažde v bavlníkovom páse a delte Mississippi úrodu v USA?

Futures na bavlnu (COTTON) na burze ICE dnes posilňujú o viac ako 1 % a po včerajšom poklese sa snažia odraziť. Hurikán Helene zasiahol Floridu veľkou silou a spôsobil stav ohrozenia v 61 zo 67 regiónov štátu.

Vysoká úroveň zrážok v delte Mississippi a v tzv. bavlníkovom páse by mohla otriasť ponukou bavlny na americkom trhu, keďže hurikány prišli v čase vrcholiacej žatvy, čo spôsobilo, že poľnohospodári nešli na pole a úroda zmokla, čo v prípade bavlny vedie k nižšej konečnej ponuke, ako aj k horšej kvalite bavlnených strapcov;

Predtým vyzerala kvalita úrody, ako aj množstvo zasiatej bavlny v juhovýchodných štátoch USA optimisticky, čo trh znehodnotil a bavlna sa obchodovala pod 70 USD za balík. Zdá sa tiež, že vyhliadky na „stimuly“ v Číne mohli mať pozitívny vplyv na výhľad dopytu.

Na druhej strane sme však v posledných dňoch boli svedkami posilňovania dolára a poklesu cien ropy, čo má tendenciu podporovať pokles cien bavlny, znižovať výrobné a prepravné náklady jej náhrady, polyesteru. Počas uplynulých dvoch seáns sa trh nezaujímal o Helene, ktorá síce môže zasiahnuť úrodu v Južnej Georgii... Zatiaľ sa to nepotvrdilo.

Včerajšie týždenné exportné tržby amerického ministerstva poľnohospodárstva (USDA) odhalili pokles vývozu bavlny v aktuálnom obchodnom roku vo výške 87 800 balíkov. To je o 18 % menej ako v predchádzajúcom týždni a o 33 % menej ako 4-týždňový priemer. Investori poukázali na tieto údaje ako na jeden z dôvodov tlmených ziskov bavlny napriek hurikánu.

Zdá sa, že trh bude aj naďalej citlivý na informácie o počasí. Pokiaľ sa hurikán Helene nezmení na vyššiu kategóriu, ako je súčasná (4), býci budú musieť počkať na ďalšiu správu USDA, aby mohli znížiť perspektívu potenciálne zníženej ponuky. Rozsah prípadného zníženia odhadov úrody je v súčasnosti stále nejasný. Na druhej strane meteorológovia naznačujú, že hurikán Helene by mohol ešte zosilnieť, a v takomto prípade trh s bavlnou pravdepodobne nebude čakať na novú správu USDA. Podporu cenám by mohol poskytnúť slabší dolár spolu s hospodárskym liečením v Číne a suchom v Brazílii. Obchodníci by mali sledovať aj počasie v najväčšom čínskom regióne pestovania bavlny, Sin-ťiangu, kde sa včera začal zber; náhle dažde by mohli znížiť globálnu ponuku.

COTTON graf, H1

BAVLNA dnes získava viac ako 1 %, ale vidíme, že už niekoľkokrát bola silná ponuka okolo 74 USD za balík. Kupujúci sa však nevzdávajú a pokles pod EMA100 (čierna čiara) bol nedávno opäť ubránený, takže ďalší rastový impulz je stále pravdepodobný. Hlavná úroveň odporu sa v súčasnosti nachádza okolo 76 USD za balík, kde vidíme predchádzajúci miestny vrchol. Podporu môžeme hľadať na úrovni 72,5 a 71 USD za balík.

Zdroj: xStation5