Daimler Truck čelí poklesu predaja v USA, akcie reagujú poklesom

Predaje v segmente Trucks North America klesli takmer o 40 % na 30 225 vozidiel.
Celkové predaje skupiny Daimler Truck klesli na 98 009 jednotiek oproti 114 917 vlani.
Americké clá vo výške 25 % na nákladné vozidlá majú vstúpiť do platnosti 1. novembra, čo vyvoláva nervozitu na trhu.
- Freightliner, americká značka patriaca Daimleru, však môže z týchto colných zmien potenciálne profitovať.
Daimler Truck v stredu oznámil výrazný medziročný pokles predaja v kľúčovom segmente Trucks North America, kde sa v treťom kvartáli predalo len 30 225 vozidiel, čo predstavuje pokles o takmer 40 %. Akcie spoločnosti reagovali poklesom o 2 %.
Výsledky prichádzajú v čase, keď nemecký automobilový sektor čelí rastúcemu tlaku zo strany USA, najmä v súvislosti s plánovaným zvýšením dovozných ciel na stredne ťažké a ťažké nákladné vozidlá. Prezident Donald Trump tento týždeň oznámil, že 25 % clo vstúpi do platnosti 1. novembra 2025, pričom pôvodne malo začať platiť už v októbri.
Hoci Daimler Truck nevyváža vozidlá priamo z Európy do USA, keďže má výrobné závody v USA aj Mexiku (na základe dohody USMCA), investori zostávajú opatrní. Pozitívnym faktorom však môže byť vlastníctvo americkej značky Freightliner, ktorá by z ciel mohla profitovať v porovnaní s európskou konkurenciou.
Celkové skupinové predaje Daimler Truck v treťom štvrťroku dosiahli 98 009 nákladných vozidiel a autobusov, zatiaľ čo vlani to bolo 114 917 jednotiek.
Graf DTG.DE (D1)
Akcie Daimler Truck sa aktuálne obchodujú na úrovni 34,18 EUR a pokračujú v klesajúcom trende. Cena sa nachádza pod EMA 50 (37,92 EUR) a SMA 100 (39,20 EUR), čo potvrdzuje medvedie technické nastavenie. RSI klesol na 32,4 bodu, teda blízko hranice prepredanosti, čo môže signalizovať možnosť krátkodobého odrazu, najmä ak dôjde k pozitívnym fundamentálnym impulzom. Zatiaľ však nevidno jasný signál obratu trendu.
Zdroj: xStation5
