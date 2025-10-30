DAX: DE40 stráca pred rozhodnutím EBC 📉Volkswagen pod tlakom

- DAX40 mierne klesá v očakávaní nemeckých údajov o CPI a rozhodnutia ECB
Volkswagen stráca v dôsledku problémov s dodávkami polovodičov
Scout24 a Hellofresh mierne posilňujú po zverejnení výsledkov hospodárenia
Európske trhy očakávajú dnešné kľúčové udalosti z Európskej centrálnej banky, pričom rozhodnutie o úrokových sadzbách je naplánované na 14:15 a prejav prezidentky ECB Christine Lagarde na 16:15 . Trhový konsenzus naznačuje, že úrokové sadzby zostanú nezmenené v celej eurozóne.
V Nemecku investori tiež očakávajú zverejnenie národných údajov o inflácii o 13:00 GMT, kde sa očakáva pokles na 2,2 % medziročne z predchádzajúcich 2,4 %. Na mesačnej báze sa predpokladá, že inflácia vzrastie o 0,2 %, čo je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom meraní. Futures na DAX sa dnes obchodujú nižšie a klesli pod 24 200 bodov.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Firemné správy
Volkswagen AG
Spoločnosť Volkswagen varovala, že splnenie jej finančných cieľov na tento rok závisí od stabilných dodávok polovodičov, a upozornila, že potenciálny nedostatok čipov Nexperia by mohol ešte viac zaťažiť už tak ťažko sa dariaci automobilový sektor.
Európski výrobcovia automobilov v súčasnosti čelia obmedzenému prístupu k komponentom od holandského výrobcu Nexperia, ktorý sa zaplietol do obchodného sporu medzi Čínou a západnými krajinami. Priemyselné skupiny varovali, že ak sa situácia čoskoro nezlepší, výrobné linky by mohli do niekoľkých dní zastaviť.
Vo svojej štvrťročnej správe Volkswagen zachoval svoj celoročný výhľad a zdôraznil, že sa spolieha na dostatočnú dostupnosť čipov.
Výsledky za tretí štvrťrok
- Prevádzková strata: 1,3 mld. EUR (≈1,5 mld. USD)
- Tento výsledok odzrkadľuje 5,1 miliardy eur v podobe znehodnotení a odpisov, ktoré súvisia najmä s príliš optimistickými plánmi rozširovania elektrických vozidiel v Porsche AG, ako aj s americkými dovoznými clami, ktoré zasiahli najziskovejšie značky skupiny.
- Prevádzková marža (bez jednorazových položiek): 5,4 % oproti -1,6 % rok predtým
Výhľad a výzvy
Volkswagen zápasí s pomalejším než očakávaným prechodom na elektrické vozidlá v Európe. Slabý dopyt a pomalé zotavovanie po pandémii zanechali spoločnosti nákladné nadbytočné výrobné kapacity, zatiaľ čo klesajúci predaj v Číne a USA naďalej negatívne ovplyvňuje výsledky.
Aby sa tieto výzvy vyriešili, finančný riaditeľ Arno Antlitz uviedol, že spoločnosť sprísni nákladovú disciplínu a zavádza nové štrukturálne opatrenia so zameraním na využitie rozsahu a posilnenie synergií v rámci skupiny.
Generálny riaditeľ Oliver Blume tiež podnikol kroky na zníženie investičnej záťaže, obmedzenie plánov výroby batérií a vlastného softvéru a vytvorenie partnerstiev s čínskou spoločnosťou Xpeng Inc. a americkou spoločnosťou Rivian Automotive Inc. s cieľom posilniť pozíciu VW v zahraničí.
V Nemecku spoločnosti Volkswagen, Audi a Porsche reštrukturalizujú svoje prevádzky v súlade s odborovými zväzmi, aby dosiahli významné úspory nákladov a vyššiu efektívnosť.
HelloFresh SE
HelloFresh oznámil upravený EBITDA nad očakávaniami analytikov za tretí štvrťrok, čo dnes posunulo jeho akcie nahor takmer o 3 %.
Výsledky za tretí štvrťrok
- Upravený EBITDA: 40,3 milióna EUR (-44 % medziročne), odhad 37,4 milióna EUR (konsenzus Bloomberg)
- Medzinárodný upravený EBITDA: 33,2 mil. EUR (-4,3 % medziročne), odhad 33,4 mil. EUR
- Upravený EBITDA v Severnej Amerike: 47,5 mil. EUR (-36 % medziročne), odhad 53,7 mil. EUR
- Tržby: 1,58 mld. EUR (-14 % medziročne), odhad 1,61 mld. EUR
- Tržby pri konštantnom kurze: -9,3 %, odhad -8,83 %
- Upravená marža EBITDA: 2,5 % (oproti 3,9 % medziročne), odhad 2,45 %
- Priemerná hodnota objednávky: 65,60 EUR, odhad 66,11 EUR
- Objednávky: 23,93 milióna, odhad 24,53 milióna
- Medzinárodné objednávky: 10,94 milióna
- Objednávky v Severnej Amerike: 12,98 milióna, odhad 13,23 milióna
Výhľad na celý rok
- Spoločnosť zachováva prognózu poklesu tržieb o 6–8 % pri konštantnom kurze (odhad -8,05 %)
- Upravený EBITDA sa stále očakáva v rozmedzí 415–465 miliónov EUR (odhad 436,9 miliónov EUR)
- Predpoklady na fiškálny rok 2025 potvrdené, bez zmien v predpokladoch predaja alebo ziskovosti.
Zdroj: xStation5
Scout24 SE
Scout24 očakáva, že celoročný rast tržieb dosiahne hornú hranicu predtým stanoveného rozpätia (+14 % až +15 %), pričom si zachová silný výhľad na rok 2025.
Celoročná prognóza
- Rast tržieb sa odhaduje na hornú hranicu +14 % – 15 % (predtým: +14 % – 15 %)
Výsledky za tretí štvrťrok
- Prevádzková EBITDA: 104,2 mil. EUR (+15 % medziročne), odhad 102,4 mil. EUR (konsenzus Bloomberg)
- Prevádzková marža EBITDA: 62,9 % (bez zmeny medziročne)
- Tržby: 165,6 mil. EUR (+15 % medziročne), odhad 163 mil. EUR
Komentár
Spoločnosť zúžila svoj odhad nárastu upravenej prevádzkovej marže EBITDA na hornú hranicu predchádzajúceho rozpätia (až +70 bázických bodov). Vedenie opakovane potvrdilo, že zvýšenie EBITDA a ziskovosti zostáva hlavným strategickým cieľom spoločnosti. Akcie Scout24 sa dnes obchodujú s miernym nárastom.
Zdroj: xStation5
