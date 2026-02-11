Denné zhrnutie – Silná správa NFP môže oddialiť znižovanie sadzieb Fedu

- Situácia na akciovom trhu zostáva dnes zmiešaná, napriek pozitívnemu začiatku seansy, keď US500 prekonal hranicu 7 000 bodov. Aktuálne, krátko pred 20:00 CET, US500 rastie o 0,2 %, podobne ako US100. Najväčším porazeným je US200, ktorý klesá o 1,4 %, čo môže byť reakciou na znížené očakávania znižovania sadzieb Fedu.
- Zmiešaný vývoj bol viditeľný aj na európskych trhoch. DE40 stráca 0,4 %, zatiaľ čo FRA40 rastie o 0,6 %. UK100 posilňuje až o 1 %.
- Dnešnou najočakávanejšou udalosťou bolo zverejnenie oneskorenej správy NFP. Rozpätie očakávaní sa pohybovalo od niekoľkých tisíc v mínuse až po 150 tisíc. Napokon, pri konsenze okolo 70 tisíc, sme dostali údaj 130 tisíc, čo vyvolalo výraznú reakciu v podobe posilnenia dolára a rastu výnosov.
- Rast zamestnanosti v súkromnom sektore dosiahol až 172 tisíc a miera nezamestnanosti klesla na 4,3 %. Treba však poznamenať, že tvorba pracovných miest bola takmer jednostranná a týkala sa najmä sektora zdravotníctva. Vo verejnom sektore bolo zrušených viac než 40 tisíc pracovných miest.
- Zároveň boli zverejnené finálne údaje QCEW o skutočnom stave zamestnanosti. Za dvanásťmesačné obdobie do marca 2025 bola zamestnanosť nižšia o 898 tisíc pracovných miest, čo je o niečo menej, než sa pôvodne uvádzalo. Priemerný rast zamestnanosti po predbežných úpravách za zvyšok roka 2025 však dosahuje len 15 tisíc mesačne, oproti približne 50 tisícom predtým.
- EURUSD dnes klesol takmer o 0,5 % a dosiahol úroveň 1,1830 spolu so znižujúcimi sa šancami na zníženie úrokových sadzieb Fedu v prvej polovici tohto roka. Väčšina strát bola aktuálne vymazaná, no pár zostáva pod úrovňou 1,19.
- Zlato a striebro dnes rastú o 1 %, resp. o 4 %. Volatilita zostáva vysoká, pričom rast bol výraznejší pred zverejnením správy NFP.
- Trh aktuálne oceňuje, že prvé plné zníženie sadzieb Fedu v roku 2026 prebehne v júli. Predtým bol oceňovaný jún. Citi zmenila svoje očakávanie prvého zníženia sadzieb z marca na apríl.
- Ropa sa drží vysoko okolo 65 USD za barel v dôsledku neistoty týkajúcej sa Iránu a USA. Irán nechce rokovať o svojom balistickom raketovom programe a je ochotný rokovať len o jadrových otázkach.
- Správa DOE ukázala výrazný nárast zásob ropy približne o 8,5 mil. barelov, hoci včerajšia správa API naznačila ešte vyšší nárast o 13 mil. barelov.
- Bitcoin dnes klesá o viac než 2 % a obchoduje sa pod úrovňou 67 000 USD.
Denné zhrnutie: Deň bez vzrušenia na trhoch
