DE40: DAX mierne stráca pred nemeckými údajmi o CPI 📌 Deutsche Borse sa odrazila od dna vďaka možnej akvizícii Allfunds Group

Európske indexy na začiatku druhej hodiny obchodovania mierne klesajú. Kľúčovým údajom z Európy bude dnes nemecký index spotrebiteľských cien, ktorého zverejnenie je naplánované na 14:30. Akcie spoločností Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon a Merck vedú v ziskoch indexu, zatiaľ čo Rheinmetall (RHM.DE) naďalej klesá.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Deutsche Borse sa odrazila od špekulácií o akvizícii Allfunds Group
Deutsche Borse vstúpila do záverečnej časti roka vyhlásením, ktoré okamžite upútalo pozornosť trhu. Skupina potvrdila, že vedie exkluzívne kolo rokovaní o akvizícii skupiny Allfunds Group, jedného z najväčších európskych poskytovateľov distribúcie fondov a infraštruktúry pre služby fondov. Samotné oznámenie stačilo na to, aby sa akcie Allfunds po nedávnych poklesoch odrazili od dna, čo odzrkadľuje, ako si investori vysvetľujú potenciálnu hodnotu transakcie. Diskusie sa týkajú akvizície celého vydaného a plánovaného akciového kapitálu spoločnosti Allfunds Group Plc.
- Predstavenstvo spoločnosti Allfunds jednomyseľne odsúhlasilo vstup do obdobia exkluzivity na základe nezáväzného návrhu Deutsche Börse.
- Ponuka znamená celkové ocenenie 8,80 EUR za akciu, ktoré pozostáva zo 4,30 EUR v hotovosti a 4,30 EUR v nových akciách Deutsche Börse, vypočítané na základe 10-dňového VWAP skupiny.
- Okrem toho by akcionári spoločnosti Allfunds mali nárok na dividendy: 0,20 EUR za rok 2025, až 0,20 EUR (proporcionálne ku dňu uzávierky) za rok 2026 a 0,10 EUR za štvrťrok za rok 2027.
- Transakcia naďalej podlieha štandardným podmienkam, ako je due diligence, finalizácia záväznej dokumentácie a schválenie predstavenstvami oboch spoločností. Neexistuje žiadna záruka, že tento proces vyústi do uzavretia dohody.
- Akákoľvek konečná dohoda si bude vyžadovať aj súhlas regulačných orgánov.
Hoci vyhlásenie zatiaľ neobsahuje finančné podrobnosti týkajúce sa synergií, štruktúra procesu a komunikácia spoločnosti naznačujú jasné strategické smerovanie: Deutsche Börse chce posilniť svoju pozíciu kľúčového prevádzkovateľa infraštruktúry finančného trhu v Európe. Hlavné strategické ciele možno zhrnúť takto:
- Fúzia so spoločnosťou Allfunds by vytvorila harmonizovaný celoeurópsky ekosystém pre služby fondov, čím by sa znížila fragmentácia trhu.
- Spoločnosť poukazuje na potenciálne významné prevádzkové úspory a synergie nákladov, hoci nezverejnila číselné údaje ani časový rámec.
- Očakáva sa, že akvizícia zlepší prevádzkovú efektívnosť, zvýši investičnú kapacitu v rámci segmentu služieb fondov a urýchli zavádzanie nových produktov a technológií.
- Projekt zapadá do širšieho plánu posilnenia finančnej pozície regiónu a zároveň vybudovania platformy s globálnym dosahom.
V tejto fáze je predčasné hodnotiť vplyv transakcie na finančné výsledky Deutsche Börse v nasledujúcich rokoch, keďže chýbajú odhady synergií a časové údaje. Už teraz je však zrejmé, že spoločnosť pokračuje v expanzívnom trende prostredníctvom akvizícií s cieľom konsolidovať vysoko fragmentovaný trh s fondovými službami. Ak sa transakcia uskutoční, môže výrazne zmeniť konkurenčné prostredie v európskom sektore finančnej infraštruktúry.
DB1.DE (D1 interval)
Akcie prevádzkovateľa frankfurtskej burzy sa dnes po niekoľkomesačnom výpredaji naďalej zotavujú a vracajú sa na úrovne, ktoré boli naposledy zaznamenané začiatkom októbra. Stále sa však obchodujú približne 5 % pod 200-dňovým kĺzavým priemerom
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Nádeje na decembrové zníženie sadzieb Fedu podporujú Wall Street
Akcie AOSL rastú po uvedení nového MOSFETu pre AI servery
D-Wave vstupuje do verejného sektora. Akcie rastú!
Procter & Gamble varuje pred výrazným poklesom tržieb v USA – spotrebitelia obmedzujú nákupy
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.