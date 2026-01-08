Bitcoin klesá pod 90 000 USD 📉 Hrozí širší výpredaj?

Cena Bitcoinu dnes klesá pod dôležitú psychologickú úroveň a stráca momentum, ktoré získal začiatkom roka. Ethereum sa zatiaľ snaží udržať nad úrovňou 3 000 USD. Napriek pozitívnym správam, silným nákupom ETF na začiatku roka (viac ako 1 miliarda USD počas prvých dvoch obchodných dní) a tiež pozitívnemu rozhodnutiu MSCI ponechať kryptospoločnosti vo svojich indexoch, sledujeme poklesy.
Americké spotové ETF včera zaznamenali čistý odliv 483 miliónov USD, pričom Coinbase Premium Index klesol do záporného pásma na -0,07, čo naznačuje slabší dopyt zo strany amerických investorov, a to aj napriek pozitívnym titulkom.
Na pozadí vnímame dve kľúčové riziká:
-
Rastúce výnosy 10-ročných japonských štátnych dlhopisov, ktoré dosiahli 3,5 %, komplikujú prístup globálnych trhov k likvidite a lacným peniazom. Práve táto likvidita bola v minulosti často využívaná na expozíciu voči Bitcoinu a ďalším kryptomenám.
-
Bitcoin sa stiahol po dosiahnutí úrovne 95 000 USD, čo je kľúčová „gama“ hladina pre dílerov. Prerazenie tejto hranice by posunulo gamu do záporného pásma a vynútilo by si nákupy BTC pri rastúcej cene. Za súčasných podmienok však gama dynamika skôr podporuje tvorbu predajného tlaku.
Bitcoin (D1)
Ďalší pokles môže vyvolať medvedí impulz smerom k 80 000 USD. Kľúčová rezistenčná zóna zostáva v oblasti 93 000–95 000 USD, ktorú zároveň posilňuje kĺzavý priemer EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie: Konflikt s Fedom Wall Street nezastavil 📈
Crypto News: Bitcoin naberá na sile 📈 Formuje sa na Ethereu trojuholníkový pattern?
US Open: Powell má problémy, Wall Street v červených číslach
Obranné spoločnosti v roku 2026 – kto môže získať a kto stratiť?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.