DE40: Nemecký DAX zadržiava dych pred rozhodnutím FOMC, BMW s aktualizovaným odporúčaním a predajom akcií Commerzbank💡

Nemecký DAX pozastavený pred FOMC

Analytici Citi zvýšili odporúčanie pre BMW

Nemecké ministerstvo financií potvrdilo plány na predaj celého podielu Commerzbank

Všeobecná situácia na trhu: Európske trhy budú dnes v očakávaní rozhodnutia FOMC napäté. Nemecký DAX aktuálne klesol o 0,1 %. Britský FTSE 100 stráca 0,5 %. Francúzsky CAC40 zároveň stráca 0,3 %. DAX zostáva nad kľúčovým bodom podpory, ktorý je označený 23,6 % Fibonacciho retracementom. Pozornosť investorov sa dnes bude takmer výhradne sústreďovať na rozhodnutie FOMC. Vodítkom môžu byť skoršie údaje o americkom trhu s bývaním a zásobách ropy.

Volatilita sa v súčasnosti prejavuje na širšom európskom trhu. Zdroj: xStation

Nemecký index DE40 je na včerajšej úrovni. Zároveň ide už o tretiu seansu s veľmi malou cenovou zmenou, čo môže naznačovať vyhliadky na skorý väčší pohyb. Pre býkov môže byť rezistenciou vrchol z polovice júla na úrovni 18 861. Jeho prelomenie by umožnilo otestovať predchádzajúce maximá. Medvede zase po prekonaní 23,6 % Fibonacciho retracementu môžu otestovať 100 a 50-dňové SMA. V súčasnosti oscilátory naznačujú vyčerpanie trendu. RSI konsoliduje v neutrálnej zóne, pričom MACD je blízko býčieho signálu. Informácie prúdiace zo Spojených štátov budú pre trh naďalej významné.

Novinky:

Akcie Commerzbank AG (CBK.DE) získavajú pozornosť investorov po tom, čo nemecké ministerstvo financií potvrdilo plány predať celý svoj podiel v banke, a to aj napriek nedávnemu kroku UniCredit SpA. Cieľom ministerstva, ktoré vedie Christian Lindner zo strany FDP, je predať akcie za čo najlepšiu cenu, aj keď to znamená, že UniCredit by mohla získať ďalšie akcie. Rozhodnutie o ďalšom predaji si však vyžaduje jednomyseľný súhlas výboru zloženého zo zástupcov rôznych vládnych orgánov vrátane úradu kancelára Olafa Scholza. Nemecká vláda sa po poslednej transakcii s UniCredit zaviazala k 90-dňovému obdobiu blokovania predaja ďalších akcií Commerzbank. V súčasnosti je vláda naďalej najväčším akcionárom banky s podielom 12 %.

Akcie BMW AG (BMW.DE) zaznamenali nárast po tom, čo analytici Citi zvýšili odporúčanie spoločnosti z "Sell" na "Neutral" a stanovili cieľovú cenu 74 eur. Harald Hendrikse, analytik Citi, zdôvodnil zmenu postoja tým, že súčasné očakávania pre BMW sú veľmi nízke a súčasné ocenenie akcií je príliš nízke na to, aby ospravedlnilo zachovanie predajného odporúčania.

Ďalšie správy prichádzajú od jednotlivých spoločností indexu DAX. Zdroj: Bloomberg Financial LP