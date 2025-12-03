Denné zhrnutie: Eufória v sektore small caps; meď prelamuje nové maximá 🚀

- Americké indexy začali obchodovanie opatrne, no uzatvárajú deň mierne vyššie. Jasnými lídrami dnešného obchodovania sú spoločnosti z US200 (index Russell 2000 +1,50 %), teda small caps.
- Zisky podporili najmä optimistické údaje PMI a ISM a slabšie výsledky ADP, ktoré posilnili očakávania zníženia sadzieb Fedu v decembri.
- Spoločnosti z hlavného indexu US500 majú mierne slabší výkon, no index je aj tak v pluse o 0,28 %. Najslabší výkon podávajú technologické firmy – US100 je len +0,07 %, pričom Nvidia, Microsoft, Eli Lilly a Netflix boli hlavnými brzdami.
- Meď pokračuje v raste, dosahuje nové historické maximum nad 11 400 USD za tonu. Trh sa obáva blížiaceho sa nedostatku medi. Čínske rafinérie obmedzujú výrobu a séria ťažobných nehôd za posledné mesiace výrazne znížila ponuku suroviny.
- Správa ADP o zamestnanosti v súkromnom sektore ukázala pokles o 32 tisíc pracovných miest v novembri, najmä v dôsledku prepúšťania v malých firmách. Stredné a veľké firmy zvýšili nábor, čo poukazuje na nerovnomerný charakter trhu práce. Makro prostredie zostáva neisté a spotrebiteľská sila slabne.
- Správa ISM o službách za november naznačuje mierne, ale stabilné tempo rastu v sektore služieb v USA. Hlavný index ISM služieb vzrástol na 52,6.
- Cenový index zaznamenal výrazný pokles na 65,4 zo 70,0. To signalizuje ochladzovanie inflačných tlakov v sektore služieb, hoci hodnota indexu zostáva zvýšená.
- Mesačná priemyselná produkcia v USA sa mierne zlepšila z -0,1 % na +0,1 %, čím prekonala očakávania 0 %. Využitie kapacít zostalo približne nezmenené, čo zaostalo za očakávaniami trhu.
- Microsoft poprel správu The Information, podľa ktorej spoločnosť znižila ciele rastu predaja a kvóty pre vybrané produkty spojené s AI, po tom čo niektoré tímy nesplnili interné ciele. Po zverejnení správy akcie Microsoftu spočiatku klesli takmer o -3 % na približne 475 USD, no následne sa čiastočne zotavili na približne -1,65 %, obchodujú sa okolo 481 USD.
- Kryptomeny pokračujú v raste. Bitcoin prekročil 93 000 USD, so ziskom 2,00 %. Ethereum vykazuje ešte silnejší rast, o 4,50 % na 3 133 USD. Trhová kapitalizácia ostatných altcoinov stúpla o 1,91 % na 892 miliárd USD.
