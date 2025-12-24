US OPEN: Sviatočné obdobie tlmí volatilitu napriek politickým rizikám

-
Generálny riaditeľ Applu nakupuje akcie Nike
-
USA uvaľujú sankcie na predstaviteľov EÚ
-
Donald Trump komentuje svoje voľby na post prezidenta FEDu
-
Intel čelí problémom v konkurencii s Nvidiou
-
Ďalšie vyšetrovanie spoločnosti Tesla
-
Americká seansa začína obchodovanie s obmedzenou volatilitou v dôsledku pokračujúceho sviatočného obdobia. Výraznejší pokles je viditeľný na indexe Russell 2000, kde US2000 klesá o 0,2 %. Obchodovanie na Wall Street bude dnes skrátené do 19:00.
Napriek prebiehajúcim sviatkom došlo k viacerým významným politickým udalostiam s dopadom na trhy:
- Jeden z poradcov ministra financií USA Joe Lavorgna v rozhovore uviedol, že „FED by mal znižovať úrokové sadzby aj v prípade, že ekonomika rastie.“ Tento naratív potvrdil aj prezident USA, ktorý na sociálnych sieťach napísal, že „chce, aby predseda FEDu znižoval úrokové sadzby“ a že „nikto, kto to nechce robiť, sa predsedom FEDu nestane.“
- USA urobili bezprecedentný krok a uvalili vízové sankcie na piatich európskych predstaviteľov, ktorí sa podieľali na príprave legislatívy regulujúcej trh digitálnych služieb. Ide o reakciu na sériu pokút uložených v posledných štvrťrokoch americkým spoločnostiam za monopolné praktiky, protispotrebiteľské správanie a nelegálne spracovanie používateľských dát. Americká strana aj napriek rozsiahlym vysvetleniam Európskej komisie naďalej tvrdí, že pokuty sú politicky motivované a nesú znaky cenzúry.
- Zároveň americká administratíva oznámila ďalší odklad ciel na čínske čipy a polovodiče, a to až do júla 2027.
Makroekonomické dáta:
Ministerstvo práce USA zverejnilo údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, ktoré dopadli lepšie, než sa očakávalo, keď týždenný počet klesol na 214 tisíc. Obavy však môže vyvolávať výrazný nárast pokračujúcich žiadostí, ktoré dosiahli 1,92 milióna.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupujúcim sa podarilo obhájiť úroveň FIBO 50, kde bola zóna podpory ďalej posilnená kĺzavým priemerom EMA100. Cena sa aktuálne nachádza v ďalšej rezistentnej zóne na úrovni lokálnych maxím. Momentum kĺzavých priemerov EMA naznačuje pokračovanie rastového trendu a MACD takisto vysiela rastový signál, keď sa jeho línia dostala nad signálnu krivku. Zároveň však RSI(14) začína dosahovať zvýšené hodnoty a ďalší neúspešný pokus o dosiahnutie posledného maxima môže signalizovať slabnutie kupujúcich.
Aktuálnym cieľom strany dopytu je otestovanie posledného ATH, zatiaľ čo strana ponuky musí vytlačiť cenu z rastového trendového kanála a dostať ju k úrovni FIBO 38,2, čo by otvorilo priestor pre ďalšiu korekciu.
Firemné správy:
-
Nike (NKE.US) – Akcie spoločnosti rastú o viac než 2 % po tom, čo vyšlo najavo, že CEO Applu nakúpil akcie v hodnote 2,95 mil. USD.
-
Dynavax (DVAX.US) – Spoločnosť zameraná na výskum a výrobu vakcín bola akvírovaná francúzskou spoločnosťou Sanofi. Akvizícia prebehla za cenu 15,5 USD za akciu, čo predstavuje výraznú prémiu voči trhovému oceneniu.
-
UiPath (PATH.US) – Akcie spoločnosti posilňujú o viac než 8 % po zaradení do indexu S&P 500.
-
Intel (INTC.US) – Výrobca čipov klesá približne o 3 % v reakcii na informácie o neúspešných testoch výrobného procesu 18A u spoločnosti Nvidia.
-
Tesla (TSLA.US) – Úrad Defect Investigation Office spustil vyšetrovanie mechanizmu zamykania dverí pri modeli Tesla Model 3. Vyšetrovanie sa týka 179 071 vozidiel z roku 2022. Regulátor má podozrenie, že mechanizmus nie je ľahko prístupný, čo môže predstavovať riziko pre osoby vo vozidle.
