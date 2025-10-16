Denné zhrnutie: indexy mierne oslabujú, zlato testuje 4 300 USD 💰

- Americké indexy zmazali časť ziskov z úvodu obchodovania a aktuálne oslabujú. US500 a US100 klesajú o 0,30 %, zatiaľ čo US2000 stráca 1,20 %.
- Americký dolár taktiež oslabuje a patrí medzi najslabšie meny G10 — hneď po austrálskom dolári. USDIDX klesá o 0,35 % v reakcii na kľúčovú rezistenčnú zónu.
- Zlato posilňuje o ďalších 2,00 % a približuje sa k ďalšiemu dôležitému míľniku na úrovni 4 300 USD/unca. Včera prekonalo hranicu 4 200 USD a od začiatku roka vzrástlo už o viac ako 62 %.
- Predstavitelia Fedu naďalej podporujú pokračovanie menového uvoľňovania. Waller uviedol, že aktuálne údaje ospravedlňujú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov na ďalšom zasadnutí a že ďalšie zníženia by boli opodstatnené.
- Barkin upozorňuje na „jasný posun“ na trhu práce — manažéri hlásia veľa uchádzačov na jedno voľné miesto, čo naznačuje slabnúci dopyt. Vzhľadom na menej spoľahlivé údaje Fed podľa neho „letí naslepo“.
- Miran tvrdí, že Fed by mal znížiť sadzby o 50 bázických bodov kvôli rastúcej neistote, no v praxi očakáva krok o 25 bodov. Za hlavné krátkodobé riziko považuje obchodné napätie medzi USA a Čínou.
- WTI ropa klesá o 2,05 % na 57 USD za barel. Trump ukončil stretnutie s Putinom a vyjadril spokojnosť s pokrokom. Očakáva sa, že vyšší poradcovia oboch strán sa stretnú budúci týždeň.
- EIA - týždenná zmena zásob zemného plynu: aktuálne +80 miliárd kubických stôp; očakávanie (XTB konsenzus): +76 bcf; predchádzajúca hodnota: +80 bcf. NATGAS po zverejnení dát mierne oslabil.
- Akcie Salesforce posilnili o 8 % v reakcii na optimistický výhľad. Spoločnosť zvýšila prognózu tržieb nad 60 miliárd USD do FY2030, čím prekonala očakávania analytikov (58,37 mld. USD). Segment Data & AI medziročne vzrástol o 120 % na tržby 1,2 mld. USD v 2. kvartáli.
- Thermo Fisher Scientific (TMO.US) si pred otvorením trhu pripisuje približne 4 % po oznámení strategického partnerstva s OpenAI, zameraného na integráciu AI riešení do kľúčových obchodných oblastí.
- TSMC (TSM.US) oznámila silné výsledky za Q3 2025, ktoré prekonali očakávania — výrazný rast tržieb a ziskov potvrdzuje jej vedúce postavenie v segmente AI čipov. Výsledky podporil globálny AI boom, pričom hlavnými klientmi boli Nvidia, Apple a širší HPC segment.
- Japonský jen ukončil deň ako jedna z najsilnejších mien G10 s rastom o 0,50–0,70 %. Počas prejavu v Okinave predstavil Naoki Tamura niekoľko argumentov v prospech ďalšieho zvyšovania sadzieb.
- Trh s kryptomenami naďalej čelí silnému výpredaju bez známok zotavenia. Bitcoin klesá o 2,00 % na 108 800 USD a testuje piatkové minimum po likvidáciách. Ethereum stráca 1,00 % a ostatné altcoiny oslabujú o približne 0,80 %.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.