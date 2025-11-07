Ranné zhrnutie (07.11.2025)

- Obchodovanie ázijsko-pacifických indexov je zmiešané. Čínske indexy klesli o 0,10-0,70 %, japonský JP225 získal 0,05 %, zatiaľ čo austrálsky AU200.cash klesol o 0,54 %.
- Na devízovom trhu, volatilita zostáva v prvej časti dňa nízka. Americký dolár sa zvyšuje (USDIDX +0,17 %). Medzi najslabšie meny patria novozélandský dolár a japonský jen, oba klesli približne o 0,10 - 0,20 %. Na druhej strane austrálsky dolár patrí medzi najvýkonnejšie meny, keď vzrástol o 0,10 - 0,15 %.
- Spoločnosť Tesla schválila Elonovi Muskovi masívny 10-ročný balík odmeňovania na základe výkonnosti v hodnote 1 bilión USD, ktorý je viazaný na míľniky ako 20 miliónov predaných vozidiel ročne, 1 milión robotických osí, 1 milión humanoidných robotov a zvýšenie trhovej kapitalizácie z 1,5 T USD na 8,5 T USD. Pre porovnanie, v roku 2024 Tesla dodala viac ako 1,7 milióna elektrických vozidiel.
- Biely dom oznámil, že nevydá žiadne vývozné licencie pre čipy umelej inteligencie spoločnosti Nvidia s obmedzeným prístupom určené pre Čínu, čím zvrátil predchádzajúce signály flexibility zo strany prezidenta Trumpa.
- Beth Hammacková z clevelandského Fedu uviedla, že chce, aby politika zostala „na reštriktívnej strane“, pričom poznamenala, že hoci žiadne ďalšie zvyšovanie nie je základným scenárom, nemožno ho vylúčiť.
- Alberto Musalem zo St. Louis Fed vyzdvihol odolnosť americkej ekonomiky, pričom očakával spomalenie vo štvrtom štvrťroku a následné oživenie v roku 2026, a zároveň varoval, že clá a veľký deficit predstavujú inflačné riziká.
- Predstavitelia Fedu naďalej zdôrazňujú opatrný postoj, čím signalizujú, že centrálna banka sa neponáhľa s agresívnym uvoľňovaním politiky.
- Čínska ľudová banka stiahla z bankového systému prostredníctvom operácií na voľnom trhu čistých 1,57 bil. jüanov, čo je najväčšie zníženie likvidity od januára 2024.
- V Japonsku výdavky domácností v septembri medziročne vzrástli o 1,8 % (piaty nárast za sebou), ale zaostali za prognózami na úrovni +2,5 %, k čomu prispeli najmä výdavky na automobilový priemysel a rekreáciu.
- Vývoz napriek očakávaniam rastu klesol o 1,1 % r/r (v USD), zatiaľ čo dovoz vzrástol len o 1,0 %, čo tiež zaostalo za prognózami.
- Trump sa stretol s lídrami stredoázijských krajín a oznámil plány na prehĺbenie spolupráce v oblasti kritických surovín s cieľom znížiť závislosť od Číny. Príkladom je nákup 70 % podielu spoločnosti Cove Capital v kazašských ložiskách. Táto iniciatíva sa označuje za strategickú povahu.
