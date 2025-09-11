Denné zhrnutie: Indexy na historických maximách, dolár oslabuje 💲

- Americké akciové indexy rastú na rekordné úrovne. US500 pridáva 0,80 % na 6 590 bodov, US100 rastie o 0,70 % a prekonáva hranicu 24 000 bodov, zatiaľ čo index malých firiem US2000 posilňuje o 1,70 % na 2 417 bodov.
- US30 vystúpil na historické maximum nad 46 000 bodov, ťahaný rastom akcií Goldman Sachs, UnitedHealth Group a Caterpillar.
- Akcie Oracle klesajú o viac než 5 % po včerajšom raste spojenom s dohodou s OpenAI. Naopak Micron dnes pridáva 10 % po tom, čo Citi zvýšila cieľovú cenu zo 150 USD na 175 USD.
- Po dnešnej sérii amerických makrodát je dolár najslabšou menou z G10. Index dolára USDIDX klesá o 0,28 %, zatiaľ čo EURUSD posilňuje o 0,30 %. Medzi najsilnejšie meny patrí austrálsky dolár.
- Keďže správa o CPI nepriniesla väčšie prekvapenia, kľúčovým údajom dňa sa stali žiadosti o podporu v nezamestnanosti.
- Nové žiadosti: 263 tis. vs. 235 tis. očak. a 237 tis. predchádzajúce – najvyššia hodnota od októbra 2021.
- Práve slabší trh práce je teraz v centre pozornosti investorov. Tieto dáta podporujú očakávania série znížení sadzieb Fedu od septembra. Trh aktuálne očakáva tri zníženia o 25 bb na septembrovom, októbrovom a decembrovom zasadnutí.
- Podľa očakávania augustová inflácia CPI vzrástla na 2,9 % r/r z predchádzajúcich 2,7 % r/r. Jadrová inflácia zostala zvýšená na 3,1 % r/r. Jediným prekvapením bol mierne vyšší medzimesačný rast CPI (0,4 % m/m vs. očak. 0,3 % m/m).
- Trhy privítali rozhodnutie ECB, ktorá v súlade s očakávaniami ponechala úrokové sadzby bezo zmeny. Depozitná sadzba zostáva na 2 %. Samotné rozhodnutie nebolo prekvapením, pozornosť však upútali slová prezidentky Christine Lagardeovej.
- Na tlačovej konferencii Lagardeová zdôraznila, že proces dezinflácie v eurozóne sa zastavil a inflácia zostáva nad cieľom ECB. Banka preto nevylučuje ďalšie zvýšenie sadzieb, ak si to inflačná situácia vyžiada.
- Investori teraz predpokladajú, že sadzby v eurozóne zostanú na súčasných úrovniach dlhšie obdobie.
- Inflačný výhľad pre EÚ sa výrazne nezmenil, aj keď pre roky 2025 a 2026 bol odhad zvýšený o 0,1 %. Jadrový CPI sa očakáva na úrovni 2,4 % v roku 2025, 1,9 % v roku 2026 a 1,8 % v roku 2027.
- Zároveň sa zvýšil aj výhľad rastu HDP pre rok 2025 (1,2 % vs. 0,9 %) a 2026 (1 % vs. 1,1 %), zatiaľ čo prognóza pre rok 2027 zostáva bezo zmeny (1,3 %).
- Zmena zásob zemného plynu v USA podľa EIA dosiahla 71 bcf vs. 68 bcf očak. a 55 bcf predchádzajúcich.
- Cena Bitcoinu vzrástla nad 114 tis. USD, zatiaľ čo Ethereum pridalo viac než 1,5 %. Sentiment na kryptotrhu podporuje slabší dolár a optimizmus na akciách.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.