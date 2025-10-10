Ranné zhrnutie (10.10.2025)

- Futures na americké indexy rastú
- Koniec vojny v Gaze
- Dáta z UoM v centre pozornosti obchodníkov
- Futures kontrakty na americké indexy sa dnes zotavujú po včerajšej seanse, v ktorej dominovali predajcovia. Napriek tomu sa indexom S&P 500 aj Nasdaq 100 podarilo získať späť značnú časť svojich strát do včerajšieho uzatvorenia. Akcie spoločností PepsiCo a United Airlines po zverejnení výsledkov za tretí štvrťrok vzrástli o 3 % až 4 %.
- Dnes sa zameriame na zverejnenie dát z Michiganskej univerzity o spotrebiteľskej dôvere a inflačných očakávaniach (16:00), spolu s vyjadreniami predstaviteľov Fedu (Goolsbee, Musalem).
- Ázijský akciový benchmark klesol o 0,8 % po tom, čo technologické akcie stiahli nadol akciové indexy v Japonsku a Číne. Čínsky výrobca polovodičov SMIC klesol o 7 % po správe, že makléri znížili pomer financovania marže akcií na nulu s odvolaním sa na vysoké ocenenia. Barometer čínskych technologických akcií z Hongkongu sa pripravuje na najhorší týždeň od začiatku augusta.
- Energetické komodity ako ropa a zemný plyn vykazujú veľmi mierny pokles. V oblasti kovov sa zlato takmer nezmenilo, zatiaľ čo striebro si zotavuje o ďalších 1,4 %.
- Čína sa včera rozhodla zaviesť vývozné obmedzenia na produkty, ktoré obsahujú čo i len stopové množstvo čínskych materiálov alebo kovov vrátane vzácnych zemín. V dôsledku toho bude na ďalší predaj produktu, ktorý obsahuje čínske komponenty, potrebné získať od Pekingu špeciálnu licenciu.
- Donald Trump povedal, že je možné, že Američania „jednoducho musia prestať dovážať obrovské množstvo tovaru z Číny“. Naznačil tiež, že USA pripravili návrh, podľa ktorého by čínskym lietadlám lietajúcim do USA bolo zakázané prelietať nad Ruskom. USA navyše včera začali vyšetrovanie čínskeho výrobcu routerov a Wi-Fi sietí TP-Link s odvolaním sa na obavy o národnú bezpečnosť.
