Denné zhrnutie: Powell posilňuje dolár. Prichádzajú výsledky technologických gigantov 📄

- Fed rozhodol o znížení úrokových sadzieb o 25 bázických bodov na rozpätie 3,75–4,00 %, v súlade s očakávaniami trhu.
- Počas tlačovej konferencie predseda Powell uviedol, že decembrové rozhodnutie nie je isté a medzi členmi FOMC pretrvávajú výrazné názorové rozdiely. Po jeho komentároch klesol menový pár EURUSD pod úroveň 1,1600.
- Pozornosť trhu sa teraz opäť presúva na Wall Street, kde svoje kvartálne výsledky po uzatvorení obchodnej seansy zverejnia Alphabet, Microsoft a Meta Platforms.
- Administratíva prezidenta Trumpa sa zaviazala minúť viac než 80 miliárd USD na nákup jadrových reaktorov spoločnosti Westinghouse. Americká vláda môže získať približne 8 % podiel v spoločnosti po splnení určitých ziskových cieľov a v prípade, že valuácia prekročí 30 miliárd USD do roku 2029, môže dôjsť k IPO.
- Cameco (CCJ.US), druhý najväčší producent uránu na svete, zaznamenal počas dvoch obchodných dní nárast o viac než 20 %. Spoločnosť vlastní 49 % podiel vo Westinghouse, zvyšných 51 % držia Brookfield Asset Management a Brookfield Renewable Partners.
- Po tomto oznámení prudko vzrástli akcie amerických ťažiarov uránu – Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy a Uranium Royalty Corp posilnili v rozmedzí 5 % až 20 %.
- Nvidia vzrástla o 2,70 % na 206 USD za akciu, pričom jej trhová kapitalizácia po prvýkrát v histórii prekročila hranicu 5 biliónov USD – ide o prvú spoločnosť, ktorá tento symbolický míľnik dosiahla.
- Zásoby ropy v USA klesli o 6,858 milióna barelov, zatiaľ čo trh očakával nárast o 1,2 milióna; predchádzajúci týždeň došlo k poklesu o 0,961 milióna. Prudký prepad odráža výrazný pokles dovozu (takmer o 1 milión barelov denne) pri miernom oživení exportu.
- Kanadská centrálna banka znížila sadzby na 2,25 %, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu. Guvernér Tiff Macklem uviedol, že riziká spojené s obchodnými bariérami sa už začínajú premietať do reálnej ekonomiky.
- Meta Platforms (META.US) dnes zverejní výsledky hospodárenia za 3. štvrťrok fiškálneho roka 2025. Hlavným motorom rastu naďalej zostáva reklamný segment. Trh očakáva dvojciferný rast objemu aj príjmov z reklamy, pričom konsenzus FactSet a Bloomberg predpokladá tržby vo výške 49,5 miliardy USD.
- Alphabet taktiež zverejní výsledky po uzatvorení trhu. Prognózy naznačujú tržby v rozmedzí 99,5–99,7 miliardy USD, čo by predstavovalo medziročný rast približne 13 %.
- V prípade spoločnosti Microsoft trh očakáva tržby okolo 75,5 miliardy USD (+14 % medziročne) a zisk na akciu (EPS) vo výške 3,66 USD. Kľúčovým faktorom budú výsledky z oblasti Copilot a cloudových služieb.
- Akcie spoločnosti Boeing (BA.US) klesli o 3,40 % po zverejnení slabších kvartálnych výsledkov. Hoci zlepšenie zaostalo za očakávaniami, zatiaľ neznamená stratu operačnej výkonnosti. Výsledky zostávajú nerovnomerné, ale silná výrobná základňa a rastúci objem objednávok dávajú dôvod na opatrný optimizmus. Hlavným negatívom bola strata 4,9 miliardy USD spojená s oneskorením programu lietadla 777X.
- Inflácia v Austrálii vzrástla na 3,5 % z predchádzajúcich 3,0 %, čo prekonalo očakávania trhu (3,1 % medziročne). Vyšší rast inflácie znižuje pravdepodobnosť ďalšieho znižovania sadzieb zo strany RBA. Dnes sa menový pár AUDUSD obchodoval nad úrovňou 0,6600.
- HDP Švédska za 3. štvrťrok prekonalo očakávania: +2,4 % medziročne (vs. očak. 1,6 %, predchádzajúce 1,4 %).
- HDP Španielska vzrástol o 2,8 % medziročne, pod očakávaniami 3,0 %, pričom v predchádzajúcom období to bolo 3,1 %, čo potvrdzuje známky spomaľovania – viditeľné aj v maloobchodných tržbách.
- Zásoby ropy v USA minulý týždeň prudko klesli o 6,86 milióna barelov – omnoho viac než očakávaný mierny pokles. Výrazne klesli aj zásoby rafinovaných produktov – išlo o najväčší celkový pokles od januára 2024. Hlavným dôvodom bol slabší dovoz a znížená prevádzka rafinérií.
- WTI ropa dnes vzrástla o 0,7 %, pričom krátko po zverejnení údajov o zásobách zaznamenala rast aj nad 1 %.
- Silný odraz je viditeľný aj pri zlate a striebre. Zlato stúplo o 1,0 % a obchoduje sa tesne pod hranicou 4 000 USD, zatiaľ čo striebro pridalo viac než 1,3 % a nachádza sa pod úrovňou 48 USD. Časť ziskov bola po tlačovej konferencii Fedu vymazaná.
- Od včera striebro vykazuje výraznú silu, čo môže súvisieť s rekordnými cenami medi, ktoré prekonali 11 000 USD kvôli globálnym problémom v ťažbe. Treba pripomenúť, že striebro sa často ťaží ako vedľajší produkt pri ťažbe medi.
- Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom je naplánované na 11:00 miestneho času v Kórei (03:00 SEČ). Očakáva sa, že potrvá až štyri hodiny – kratšie stretnutie by mohlo naznačiť sklamanie alebo len formálne podpísanie už dohodnutých bodov. Vzhľadom na pretrvávajúce štrukturálne nerovnováhy v obchode sa však nepredpokladá, že by krátka schôdzka priniesla trvalé riešenie.
Denné zhrnutie: Kryptomeny pod tlakom; US100 ťahá Wall Street
