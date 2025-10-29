US100 rastie pred rozhodnutím Fedu 🖋️

- Trhy v súčasnosti započítavajú 96 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb o 25 bázických bodov, čím by sa cieľové pásmo posunulo na 3,75–4,00 %.
- Očakáva sa, že Fed ukončí kvantitatívne sprísňovanie (QT) v novembri, po viac ako dvoch rokoch znižovania bilancie.
- Predseda Powell pravdepodobne zdôrazní „riadenie rizík“ vzhľadom na absenciu kľúčových makroúdajov spôsobenú prebiehajúcim vládnym shutdownom v USA.
- Swapové trhy momentálne odhadujú takmer 87 % pravdepodobnosť ďalšieho zníženia o 25 bb v decembri.
Dnešné rozhodnutie Federálneho rezervného systému sa očakáva ako formalita, keďže trh už tento krok plne započítal. Fed by mal znížiť sadzby o 25 bázických bodov, ale kľúčovou otázkou zostáva, čo bude nasledovať. Centrálna banka už dostala septembrové údaje CPI, ktoré síce zaostali za očakávaniami, no stále sú nad cieľom Fedu.
Vzhľadom na prebiehajúce zatvorenie vlády, ktoré pravdepodobne potrvá aj do novembra, Fed nedostane údaje o októbrovej inflácii ani trhu práce. To zvyšuje neistotu ohľadom výhľadu ekonomiky. Samotný shutdown pritom poškodzuje zamestnancov aj ekonomickú aktivitu – čo by mohlo Fed motivovať k ďalšiemu zníženiu sadzieb v decembri.
Tón Powellových vyjadrení však nemusí byť výrazne holubičí, najmä ak sa zameria na rozhodnutie týkajúce sa bilancie.
Znižovanie sadzieb – čo ďalej?
Fed dal jasne najavo, že v znižovaní sadzieb bude pokračovať, čo potvrdili aj miernejšie septembrové dáta CPI.
Pôvodne sa špekulovalo o väčšom znížení o 50 bb, no tento scenár je aktuálne takmer vylúčený – trhy mu dávajú len 3 % pravdepodobnosť.
S blížiacim sa decembrovým zasadnutím sa pravdepodobnosť ďalšieho zníženia o 25 bb pohybuje takmer na úrovni 90 %.
Toto sa však môže zmeniť, ak Powell vo svojich komentároch nezvolí holubičí tón.
Na druhej strane, väčšina jastrabích hlasov vo FOMC pochádza z regionálnych Fedov, ktorých zástupcovia rotujú vo funkcii hlasujúcich členov. Ak Powell naznačí, že Fed potrebuje viac času a istotu v dátach, mohlo by to viesť k posilneniu dolára a korekcii na Wall Street.
Fed však stále drží eso v rukáve – faktor, ktorý môže buď urýchliť súčasný trend, alebo prehĺbiť korekciu.
Ukončí Fed QT (znižovanie bilancie)?
Bilancia Fedu sa momentálne znižuje pomalým tempom 5 miliárd USD a Powell už naznačil, že koniec QT je blízko.
Viaceré ukazovatele naznačujú, že systémové rezervy sa posunuli zo stavu „hojné“ na „len dostatočné“.
Objem reverse repo operácií klesol na len niekoľko miliárd dolárov, čo signalizuje takmer nulovú prebytočnú likviditu v systéme.
Hoci trhy očakávajú ukončenie QT v decembri, existuje vysoká pravdepodobnosť, že Powell oznámi jeho koniec už v novembri – čo by predstavovalo výrazný býčí impulz pre americké akcie.
The reverse repo operations, which drain liquidity, have been minimal over the past three months, confirming tight financial conditions.
The Fed’s balance sheet has already been reduced by one-third, and overall system reserves have declined significantly. This could be a signal to end QT, which markets would likely view positively. In case of further economic deterioration, the Fed could swiftly restart asset purchases (QE), further lowering real interest rates.
Source: Bloomberg Finance L.P., XTB
US100
The tech-heavy Nasdaq (US100) is up 0.34% ahead of the Fed decision, though gains have partly faded after opening more than 0.60% higher. The index remains at record highs, marking its third consecutive day of gains and up 2% for the week.
However, the market is currently playing with three key themes — today’s Fed decision is only one of them. Investors are also focusing on the corporate earnings season, which has so far delivered strong results, and the upcoming meeting between U.S. President Donald Trump and China’s President Xi Jinping.
