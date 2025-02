Deutsche Bank oznamuje zmenu vo vedení investičného bankovníctva

Deutsche Bank AG vymenovala Alison Harding-Jonesovú za spolušéfku divízie investičného bankovníctva a nahradila tak Marka Fedorcika, ktorý po 30 rokoch pôsobenia v banke odchádza do dôchodku. Hardingová-Jonesová sa ujme tejto funkcie v apríli a bude dohliadať na origináciu a poradenstvo, pričom bude riadiť aj širšie operácie investičného bankovníctva spolu s Ramom Nayakom, vedúcim oddelenia obchodovania s pevným výnosom a menami.

Oznámenie nasleduje po období silného rastu investičnej divízie Deutsche Bank, ktorá sa od strategickej reštrukturalizácie v roku 2019 výrazne rozšírila. Len v minulom roku sa príjmy banky z investičného bankovníctva zvýšili o 15 % na 10,6 miliardy EUR (11,1 miliardy USD), pričom v oblasti originácie a poradenstva bol zaznamenaný pozoruhodný 61 % nárast, ktorý dosiahol 2 miliardy EUR. Táto expanzia posilnila ziskovosť banky a prispela k zvýšeniu výnosov pre akcionárov. V utorok cena akcií Deutsche Bank prvýkrát od roku 2015 prekročila hranicu 20 eur.

Fedorcik zohral kľúčovú úlohu pri riadení investičnej divízie Deutsche Bank v období výrazných trhových ziskov a reštrukturalizácie. Je dlhoročným členom firmy, nastúpil do nej ako absolvent a v banke strávil celú svoju kariéru, pričom od roku 2019 viedol globálne investičné bankovníctvo a oblasť originácie a poradenstva. Jeho pôsobenie zahŕňalo agresívnu expanziu banky na globálne trhy aj výzvy, ktorým čelila po finančnej kríze.

Harding-Jones, ktorý do Deutsche Bank nastúpil minulý rok ako globálny riaditeľ pre fúzie a akvizície, bude podriadený členovi predstavenstva Fabriziovi Campellimu. Má viac ako 30-ročné skúsenosti v odbore, predtým pracovala v Citigroup Inc. a UBS Group AG. Campelli zdôraznil, že investície do poskytovania úverov a poradenstva zostávajú hlavnou strategickou prioritou Deutsche Bank, a vyjadril dôveru v Harding-Jonesovu schopnosť nadviazať na Fedorčíkov odkaz.

Hoci Fedorcik nezverejnil podrobnosti o svojich budúcich plánoch, priznal, že po troch desaťročiach v Deutsche Bank nastal čas na novú výzvu. Vyjadril dôveru v schopnosti vedúceho tímu banky pokračovať v raste investičného bankovníctva.

Zmena vo vedení predstavuje ďalší krok v úsilí Deutsche Bank posilniť divíziu investičného bankovníctva a posilniť tak jej pozíciu na globálnych finančných trhoch.

