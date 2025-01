Dosiahne EUR/USD paritu ?

Americký dolár je najsilnejší za posledné viac ako 2 roky. To samozrejme ovplyvňuje okrem samotných dolárových párov aj mnoho iných trhov, ako napríklad akcie, dlhopisy či komodity. Tomáš Vranka sa spolu so Stanislavom Viktorinom pozreli v tomto video na to, čo posilňovanie dolára spôsobilo, ako rastú dlhopisové výnosy, ako sa menia očakávania v oblasti úrokových sadzieb a čo znamená silný dolár pre akcie či komodity.