Koruna bude v tomto roku ďalej posilňovať

Česká koruna tak bude voči euru v tomto roku ďalej posilňovať smerom k hranici 24 korún za euro. Nedá sa vylúčiť ani krátkodobé prerazenie hranice 24 korún za euro smerom nadol. Koruna bude posilňovať aj voči doláru, ktorý je momentálne pod tlakom špecifického šoku pre americký trh. Teoreticky sa môžeme pozrieť aj pod hranicu 20 korún za dolár.
Sila koruny stojí na solídnom ekonomickom základe, keď medziročný rast v tomto roku ešte zrýchli a priblíži sa k 3 % v reálnom vyjadrení. Hoci priemysel stále nie je v špičkovej kondícii, posledné dáta ukazujú oživenie nových objednávok. To sa pravdepodobne premietne do silnejšieho exportu, vyššieho dopytu po českej korune a tlaku na jej posilnenie.
V prospech silnejšej koruny hovoria aj v porovnaní s eurozónou vyššie úrokové sadzby, keď základná sadzba ČNB je 3,5 % a ECB 2 %. Pokles úrokových sadzieb ČNB pritom v tomto roku nevidím ako pravdepodobný. Posledné meranie inflácie síce ukázalo hodnotu 1,6 %, ale keď sa pozrieme na mieru inflácie bez energií, stále sme na 2,5 %. Na časť poklesu inflácie, ktorá súvisí s presunom poplatku za OZE do štátneho rozpočtu, ČNB nebude výraznejšie reagovať.
Naopak, existuje riziko vyšších vládnych výdavkov a viac proinflačne poskladaného rozpočtu, ktorý bude hovoriť proti ďalšiemu znižovaniu sadzieb. Rozpočet navyše zostane proinflačný aj v ďalších rokoch. Ponáhľanie sa so znižovaním sadzieb tak nie je na mieste, a to aj v kontexte svižného ekonomického rastu. Silná ekonomika tak netlačí ČNB k jej povzbudeniu cez nižšie úroky.
Posledná prognóza ČNB je navyše pomerne jastrabia a dokonca naznačuje zvýšenie sadzieb v tomto roku. Prognóza zatiaľ nepočíta s viac proinflačným rozpočtom novej vlády. Keď bude rozpočet zapracovaný, priestor na pokles sadzieb zostane veľmi nízky, čo by opäť tlačilo na posilnenie koruny.
Scenár silnej koruny môže narušiť návrat silného „risk-off“ sentimentu, teda pokles ochoty zahraničných investorov a obchodníkov riskovať. S nižšou ochotou riskovať vo všeobecnosti klesá záujem o rizikovejšie aktíva a meny, kam česká koruna patrí. Môžeme hovoriť o vyostrení vojny na Ukrajine, vypuknutí ďalších geopolitických konfliktov či tvrdšej obchodnej vojne. Neznámou je tiež hospodárske oživenie v Nemecku. Slabšia nemecká ekonomika znamená spomalenie rastu českej ekonomiky, a to ruka v ruke so spomalením exportu, a teda aj s ochladením dopytu po korune.
