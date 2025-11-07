Drahšie čipy, drahšie zariadenia – TSMC mení pravidlá!

- Zvýšenie cien zo strany TSMC sa vzťahuje na čipy pre Apple, Samsung a ďalších výrobcov zariadení s Androidom.
- Vyššie výrobné náklady môžu viesť k vyšším cenám vlajkových smartfónov a počítačov, alebo k nižším maržiam výrobcov zariadení.
- Pre TSMC tieto zmeny znamenajú vyššie príjmy a potenciálne zlepšenie marží vďaka vedúcej pozícii na trhu pokročilých čipov.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, oznámil zvýšenie cien o 8 až 10 % pri svojich najpokročilejších procesoroch s účinnosťou od roku 2026. Zmeny sa dotknú čipov používaných vo vlajkových smartfónoch, výkonných počítačoch a systémoch umelej inteligencie, vrátane procesorov Apple a kľúčových čipov hlavných výrobcov Android zariadení.
Najväčší nárast nákladov sa týka nového 2-nanometrového výrobného procesu, ktorý bude poháňať zariadenia novej generácie. Vyššie náklady sú spôsobené výraznými investíciami TSMC do fabrík a pokročilého vybavenia potrebného na výrobu týchto čipov. Výrobcovia smartfónov a počítačov sa budú musieť rozhodnúť, či tieto vyššie náklady absorbujú v rámci svojich marží, alebo ich prenesú na spotrebiteľov, čo môže ovplyvniť ceny nových zariadení.
Apple plánuje použiť 2-nanometrové procesory len vo vybraných modeloch iPhone 18, čo naznačuje, že náklady môžu obmedziť dostupnosť najnovšej technológie naprieč celým produktovým radom. Podobné výzvy čakajú aj Samsung, Qualcomm a MediaTek, čo môže viesť k vyšším cenám vlajkových Android smartfónov v roku 2026.
Zvýšenie cien má aj finančné dôsledky pre TSMC. Vyššie ceny čipov prispejú k rastu príjmov a vďaka svojej dominantnej pozícii na trhu môže spoločnosť udržať alebo dokonca zlepšiť svoju ziskovosť, aj napriek rastúcim výrobným nákladom. Klienti TSMC sa budú musieť rozhodnúť, či vyššie náklady prenesú na spotrebiteľov, alebo znižia vlastné marže, čo ovplyvní buď ceny zariadení, alebo ziskovosť výrobcov hardvéru.
Z dlhodobého hľadiska cenová politika TSMC odráža širšie trendy v odvetví – vyššie náklady na výrobu pokročilých čipov sa stávajú novým štandardom, pričom spoločnosť profituje z rastúceho dopytu po AI čipoch a vysokovýkonných procesoroch, čím posilňuje svoju finančnú aj trhovú pozíciu.
