EchoStar po predaji spektra očakáva hotovosť cez 24 miliárd USD

Spoločnosť EchoStar oznámila, že po predaji časti svojich bezdrôtových spektrálnych licencií a následnom splatení dlhu bude disponovať 24,1 miliardy USD v hotovosti. Tento krok posilňuje jej bilanciu a otvára priestor na ďalšie investície do bezdrôtových, satelitných a technologických služieb.
Firma predala spektrum operátorovi AT&T za 23 miliárd USD a spoločnosti SpaceX za približne 17 miliárd USD, čo prinieslo spolu 31,2 miliardy USD v hotovostných príjmoch. Z tejto sumy bude splatených 11,4 miliardy USD dlhu. EchoStar tak výrazne navýši svoju likviditu oproti 4,33 miliardy USD, ktoré mal k dispozícii k 30. júnu.
Predaje prichádzajú po tom, čo americká FCC ukončila svoje vyšetrovanie voči EchoStaru v súvislosti s pomalým rozvojom 5G služieb. Predseda spoločnosti Charlie Ergen uviedol, že predaj spektra bol „jedinou logickou cestou“.
EchoStar si časť spektra ponechal, vrátane pásma AWS-3, ktoré využívajú všetci veľkí americkí operátori. Do budúcna sa firma plánuje zamerať najmä na Boost Mobile, ktorý funguje ako hybridné MVNO na sieti AT&T a má byť postupne doplnený o priamu satelitnú konektivitu cez Starlink Direct-to-Cell.
Okrem toho bude EchoStar naďalej prevádzkovať satelitnú televíziu Dish TV a streamovaciu platformu Sling, pričom služba HughesNet sa viac zameria na firemných zákazníkov.
Transakcie s AT&T a SpaceX teraz čakajú na finálne schválenie zo strany FCC, no už teraz je zrejmé, že EchoStar bude po ich dokončení disponovať jednou z najsilnejších hotovostných pozícií vo svojom sektore.
Graf SATS.US (D1)
Akcie spoločnosti EchoStar (SATS.US) zažili v septembri mimoriadne silný rast a aktuálne sa obchodujú na úrovni 74,57 USD. Od začiatku augusta akcie viac ako zdvojnásobili svoju hodnotu. Cena sa teraz nachádza vysoko nad kľúčovými priemermi – EMA 50 (44,41 USD) a SMA 100 (30,62 USD) – čo potvrdzuje extrémne býčí trend.
Avšak indikátor RSI na úrovni 75,4 naznačuje, že akcie sú v prekúpenej zóne, čo zvyšuje pravdepodobnosť krátkodobej korekcie.
Z technického hľadiska možno očakávať, že ak akcie udržia podporu v pásme 70–72 USD, môže dôjsť k opätovnému rastu smerom k psychologickej hranici 80 USD. Naopak pokles pod 70 USD by mohol otvoriť priestor na hlbšiu korekciu smerom k 66 USD, kde by sa trh mohol pokúsiť stabilizovať.
Zdroj: xStation5
